Le tabelle ACI 2025 sono importanti per poter calcolare il rimborso dei chilometri da erogare ai dipendenti delle aziende private. Il welfare è previsto in caso di uso promiscuo (ovvero permettendo l’uso dei veicolo anche per gli impegni personali del lavoratore).

Le tariffe vengono stilate annualmente dall’ente pubblico Automobile Club d’Italia, così da poter quantificare in modo corretto il rimborso chilometrico per i dipendenti che utilizzano i veicoli dell’azienda (concessi a loro sotto forma di fringe benefit).

Tabelle ACI 2025: cambiamenti in base a modelli e alimentazione

Come ogni anno le tabelle ACI 2025 sono state presentate dal Ministero delle Finanze, che ha voluto ricordare in che modo vengono differenziati i rimborsi chilometrici, suddividendoli per modelli, categorie e tipo di alimentazione (benzina, diesel, benzina con GPL, ibrida ed elettrico).

Il rimborso sui chilometri include altre spese, sia direttamente che indirettamente proporzionali all’utilizzo del mezzo, escludendo i pedaggi autostradali e i parcheggi privati/pubblici, ma comprendendo altre spese quali:

Cambio dei pneumatici;

Carburante;

Imposta della titolarità dell’auto;

La polizza RCA;

La manutenzione ordinaria;

Eventuali riparazioni straordinarie.

Rimborso chilometrico con le tabelle ACI 2025: come si fa?

Per determinare il totale del rimborso chilometrico da destinare ai dipendenti, le tabelle ACI 2025 inseriscono due parametri, il tipo di alimentazione del mezzo (non considerando le emissioni di CO2) e sul valore fisso di 15mila chilometri.

Le percentuali di rimborsi dipendono prevalentemente dall’alimentazione, assegnata al 20% per le auto ibride plug in, al 10% per le elettriche e al 50% per i mezzi a benzina, diesel e con GPL.

Infine il montante va diviso per 12 così da evincere qual è il valore esatto del fringe benefit dei dipendenti.

Come abbiamo anticipato il rimborso include ed escluse determinati costi reputato “inerenti o meno” alla attività dell’azienda.

Ad esempio vengono esclusi i costi non proporzionali come i pedaggi in autostrada perché non si possono attribuire effettivamente al “trasporto”.

Chi desidera avere un’idea dei costi aggiornati può collegarsi al portale ACI e individuare i parametri specificati in precedenza per il calcolo finale.

Il nuovo conteggio sul rimborso chilometrico delle tabelle ACI 2025 si basa soltanto sulle nuove immatricolazioni (a partire dal 1° gennaio di questo nuovo anno), escludendo le precedenti immatricolazione.