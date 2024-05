Tabellone Roland Garros 2024/ Sinner apre con Eubanks, in finale Zverev, Nadal o Djokovic (23 maggio)

TABELLONE ROLAND GARROS 2024: SINNER APRE CON EUBANKS

Giovedì 23 maggio è stato il giorno dedicato al sorteggio del tabellone del Roland Garros 2024: lo Slam sulla terra di Parigi comincia domenica ma intanto abbiamo avuto la classica cerimonia di estrazione del primo turno, e allo stesso tempo di tutto il percorso che ciascun tennista dovrà affrontare per arrivare al titolo. Ovviamente c’erano parecchie attese per il primo turno di Jannik Sinner: l’altoatesino, che ha saltato gli Internazionali d’Italia dopo essersi ritirato da Madrid, per un infortunio all’anca, aprirà il suo Roland Garros 2024, da testa di serie numero 24, contro Christopher Eubanks, numero 43 Atp e avversario abbordabile soprattutto considerata la superficie. Per Sinner poi è interessante scoprire il potenziale cammino verso la finale.

Jannik Sinner al Roland Garros, sale l'ottimismo/ Il tennista italiano parte oggi per Parigi (21 maggio 2024)

Sarebbe davvero emozionale e una sorta di passaggio di consegne se la giocasse contro Rafa Nadal, ma lo spagnolo potrebbe facilmente venire eliminato al primo turno perché incrocia Alexander Zverev, partita stratosferica e riedizione della semifinale 2022 che a dire il vero mette a rischio soprattutto il tedesco, sfortunatissimo nel sorteggio del Roland Garros 2024 perché Nadal, che non è testa di serie, avrebbe facilmente trovato un avversario tosto, soprattutto nelle condizioni in cui versa oggi. Per quanto riguarda Sinner, chiaramente spicca la potenziale semifinale contro Carlos Alcaraz che si trova dalla sua parte del tabellone; prima ancora, agli ottavi potremmo avere la sfida con Nicolas Jarry, a sorpresa finalista a Roma, e ai quarti uno tra Grigor Dimitrov, che Jannik ha battuto nella finale del Miami Open, e Hubert Hurkacz che al Foro Italico ha fatto fuori proprio Nadal.

Roland Garros 2024, dubbio Sinner/ L'altoatesino si allena ma è in forse, Nadal ci sarà? (20 maggio 2024)

IL PRIMO TURNO DEGLI ALTRI ITALIANI

Chiaramente il sorteggio del tabellone del Roland Garros 2024 ha consegnato il primo turno anche agli altri italiani. Chi ha pescato peggio è Lorenzo Sonego, che esordirà nello Slam contro la testa di serie numero 19 Ugo Humbert; altro francese e altro giocatore del seeding per Matteo Arnaldi, che però contro Arthur Fils dà la sensazione di partire favorito per quelli che sono stati i suoi progressi, mentre il transalpino ancora non è riuscito a fare il salto di qualità. Rischia Lorenzo Musetti, che deve crescere, contro un terraiolo come Daniel Galan; primo turno agevole per Luca Nardi contro Alexandre Muller, altro francese che però ha fatto bene agli Internazionali d’Italia, mentre per Luciano Darderi l’ostacolo X Hijikata non dovrebbe essere troppo complesso.

DIRETTA/ Djokovic Ruud (risultato finale 3-0): Nole ha vinto il Roland Garros 2023, è lo Slam numero 23!

Flavio Cobolli avrà invece un qualificato o un lucky loser, infine Fabio Fognini, che potrebbe giocare al Roland Garros 2024 l’ultimo Slam sulla terra di Parigi, l’ostacolo sarà Botic Van De Zandschulp: la superficie favorisce chiaramente il sanremese ma l’olandese è in una fase di crescita e potrebbe rappresentare una minaccia per il nostro veterano. Staremo a vedere; intanto sempre su Sinner, possiamo dire che altre potenziali finali al Roland Garros 2024 potrebbero riguardare Novak Djokovic, Casper Ruud (che ci è già arrivato qui), il già citato Zverev o Daniil Medvedev, ma se dovessimo scommettere diremmo che il russo non arriverà sino in fondo, visti i suoi problemi sulla terra.











© RIPRODUZIONE RISERVATA