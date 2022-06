Diretta Roland Garros 2022/ Nadal Zverev, Ruud Cilic streaming video tv: semifinali!

DIRETTA ROLAND GARROS 2022: LE SEMIFINALI MASCHILI!

Il Roland Garros 2022 apre le sue porte alle semifinali maschili: nel pomeriggio di venerdì 3 giugno assisteremo a Ruud Cilic e Nadal Zverev, appunto le due sfide che definiranno quali giocatori disputeranno la finale di domenica per vincere il titolo dello Slam. Tra i protagonisti della corsa al Major di Parigi, soltanto uno non era mai stato a questo livello: Casper Ruud, che è diventato il primo norvegese in era Open a timbrare una semifinale Slam grazie alla vittoria in quattro set contro Holger Rune, sconfitto ma uscito a testa altissima dal Roland Garros 2022.

Per gli altri, è una piacevole conferma ma ovviamente con delle differenze: facile fare il nome del 13 volte campione Rafa Nadal come quello del favorito per il titolo, la verità è che il maiorchino deve combattere con i problemi fisici e, se anche la capacità di superarli è quasi leggendaria, anche lui potrebbe pagare dazio come del resto è accaduto anche in epoca recente. Staremo a vedere: potremmo presentare la diretta del Roland Garros 2022 come la doppia battaglia tra veterani e giovani leve, naturalmente la narrativa è più ampia di così…

DIRETTA ROLAND GARROS 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Roland Garros 2022 sarà ovviamente fornita da Eurosport: il canale principale di questa emittente si è occupato di tutta la programmazione dello Slam di Parigi, dividendosi soprattutto nella prima settimana con Eurosport 2, ed è visibile in tre diversi modi. Riguardo la televisione, sul digitale terrestre oppure attraverso il decoder del satellite; in alternativa, come sappiamo, sulla piattaforma DAZN di cui fa parte, e che dunque permetterà una visione in diretta streaming video. Sul sito ufficiale del torneo, che trovate all’indirizzo www.rolandgarros.com, troverete invece tutte le informazioni utili a cominciare dal boxscore del match, aggiornato in tempo reale.

DIRETTA ROLAND GARROS 2022: RISULTATI E CONTESTO

Ci apprestiamo dunque a vivere i match del Roland Garros 2022 per le semifinali maschili. Nadal Zverev è sicuramente quella che stuzzica maggiormente l’immaginario collettivo: lo spagnolo ha vinto 13 volte lo Slam sulla terra rossa e punta il Major numero 22, con il quale staccherebbe ancor più Roger Federer e quel Novak Djokovic che ha battuto nei quarti, al termine di un’altra battaglia epica che, fosse finita al quinto set, sarebbe potuta durare anche sei ore. Per Nadal la possibilità di vincere è concreta, non fosse altro per il fatto di trovarsi su una superficie che lo ha visto dominare in lungo e in largo; tuttavia anche lui in epoca recente ha avuto difficoltà nel fronteggiare la nuova generazione, perché il fisico non lo supporta più come un tempo.

Il problema comunque, per gli avversari, resta sempre lo stesso: per superare l’ostacolo del mancino spagnolo bisogna strappargli tre set, e contro un combattente del genere su questa superficie è un’impresa titanica. Ci proverà Alexander Zverev, che per il secondo anno consecutivo ha raggiunto la semifinale al Roland Garros: il tedesco ha già superato un test molto importante eliminando Carlos Alcaraz, ma ora che la pressione è ancora superiore dovrà dimostrare di poter arrivare sino in fondo senza che gli venga il cosiddetto braccino corto. Staremo a vedere, perché la diretta del Roland Garros 2022 ci terrà compagnia tra poco…











