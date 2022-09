Tablet esplode in mano ad un bambino di 5 anni/ Escoriazioni al viso e alle mani

Tablet esplode in mano ad un bambino: spavento a Padova

È finita con un grande spavento una faccenda che ha visto come protagonista un bambino di 5 anni a Padova. Al piccolo è esploso in mano un tablet, provocandogli una grande paura e qualche lesione di lieve entità. Il piccolo stava giocando con l’apparecchio elettronico quando ha sentito un botto. Dal tablet sono poi uscite varie scintille e tanto fumo. La faccenda è accaduta domenica mattina a Padova, mentre il bimbo, seduto sul divano, giocava con l’apparecchio elettronico.

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi, morto Matthew Mather: scrittore aveva 52 anni

Il bimbo era seduto nel salotto di casa mentre giocava con il dispositivo, tenendolo sulle ginocchia. Dopo aver sentito il botto e aver visto le scintille e il fumo, i genitori del bimbo hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Fortunatamente il bambino non ha riportato gravi conseguenze di saluto ma è stato portato in ospedale.

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Numeri vincenti di oggi martedì 27 settembre 2022

Tablet esplode in mano ad un bambino: il piccolo sta bene ma…

Dopo l’arrivo dei soccorsi, chiamati dai genitori, per precauzione il piccolo è stato portato in ospedale per accertamenti. Il bambino ha fortunatamente riportato solo lievi escoriazioni al viso e alle mani. Come spiega Sky Tg 24, il bimbo è stato dimesso poche ore dopo l’arrivo, non prima di essere sottoposto ad alcuni controlli agli occhi e alle vie respiratorie per l’inalazione di fumi usciti proprio dal tablet.

Inoltre, mentre il bambino veniva soccorso dai sanitari, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il tablet esploso mentre il piccolo giocava nel salotto di casa. Ora l’apparecchio è nelle mani della polizia per ulteriori verifiche. Solo tanta paura, dunque, per il bimbo di 5 anni e per i suoi genitori. Il bimbo, a parte qualche escoriazione, non ha riportato gravi ferite, ma di certo l’episodio avvenuto domenica mattina a Padova resterà impresso nella mente di mamma e papà.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi, 27 settembre 2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA