Tadic al Milan?/ Calciomercato news, il serbo sarebbe l’esterno d’attacco ideale

CALCIOMERCATO MILAN, TADIC NEL MIRINO PER L’ATTACCO

Il Milan sta lavorando con i suoi dirigenti per aggiungere nuovi importanti elementi al proprio organico in vista del prossimo anno. Stando alle indiscrezioni più recenti provenienti dalla redazione di Sky Sport, il nome nuovo per l’attacco vagliato dai rossoneri sarebbe quello di Dusan Tadic, trentaduenne serbo di proprietà dell’Ajax con cui il contratto scadrà nel giugno del 2023. Reduce da 22 reti e 26 assist totalizzati in 51 apparizioni con la maglia biancorossa nella passata stagione, Tadic piace molto a Maldini e soci essendo in grado di svariare su tutto il fronte offensivo pur prediligendo il ruolo di ala sinistra. Passato anche dalla Premier League con la maglia del Southampton, Tadic vanta quindi una discreta esperienza anche a livello internazionale.

CALCIOMERCATO MILAN/ Ecco cosa manca per avere Tonali dal Brescia

CALCIOMERCATO MILAN, COMPLETARE IL REPARTO

Il profilo di Tadic andrebbe dunque a sistemare ulteriormente la situazione per quanto concerne il reparto offensivo, dove i rumors riportano anche la notizia del sempre più vicino ritorno al Milan di Brahim Diaz. Quello di Tadic è un nome in ogni caso emerso solamente nelle scorse ore ed è presumibile che la trattativa si possa protrarre per diverso tempo nelle prossime settimane con vari contatti tra il Milan e l’Ajax. La valutazione del trentaduenne serbo dovrebbe aggirarsi poco sotto i 20 milioni di euro e bisognerà vedere quale sarà la strategia per accaparrarselo, ovvero sfruttando quale formula ed utilizzando magari un dilazionamento nel pagamento del cartellino del calciatore.

