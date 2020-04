Taekwondowon, Corea del Sud/ La patria del taekwondo (Pechino Express)

Taekwondowon è la tappa finale di “Pechino Express 2020 – Le stagioni dell’Oriente“, il programma di successo condotto da Costantino della Gherardesca e trasmesso martedì 7 aprile 2020 alle ore 21.20 su Rai2. Tutto pronto per il gran finale che decreterà la coppia vincitrice dell’ottava edizione dell’adventure game, prodotto da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia. Chi vincerà tra le quattro coppie di finalisti rimasti in gara. Ricordiamo che a giocarsi la vittoria finale saranno: le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello) e i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi). Per il gran finale le quattro coppie di finalisti dovranno lasciare la Cina per arrivare in Corea del Sud; ad attenderli un percorso di 352 chilometri che inizierà da Busan con una sosta intermedia a Namwon. La tappa da raggiungere è Taekwondowon dove ad attenderli ci sarà Costantino della Gherardesca pronto a proclamare la coppia vincitrice. I finalisti, infatti, sono attesi a Taekwondowon, un’attrazione turistica nella Contea di Muju, Corea del Sud. Considerata come la patria del taekwondo, Taekwondowon è un luogo e un parco di taekwondo che ha ospitato i Campionati mondiali di Taekwondo 2017.

Taekwondowon, parco di taekwondo

Taekwondowon è un luogo davvero unico dove è possibile praticare un vero e proprio cambiamento personale. Qui, infatti, è possibile cercare di coltivare lo spirito del taekwondo tramite l’allenamento fisico e la ricerca infinita di padronanza di questa forma di arti marziali. All’interno di questa struttura che ha ospitato i Campionati mondiali di Taekwondo 2017, è possibile seguire una serie di corsi e programmi aperti a tutti quelli che vogliono formare il proprio corpo e la propria mente tramite il taekewondo, un’arte marziale coreana e uno sport da combattimento nato fra gli anni ’40 e ’50 del ‘900 e basato principalmente sull’uso di tecniche di calcio. Un’esperienza unica nel suo genero che attira ogni anno tantissime persone da ogni parte del mondo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA