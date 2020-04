Pechino Express 2020, semifinale/ Diretta, eliminati e finalisti: verso Seoul

ANTICIPAZIONI PECHINO EXPRESS 2020 PUNTATA 7 APRILE

Martedì 7 aprile, in prima serata su Raidue, Costantino Della Gherardesca conduce la nona e penultima tappa di Pechino Express 2020. Le coppie sono giunte in semifinale e, dopo aver attraversato la Thailandia ed la Cina, sono approdate in Corea del Sud, meta finale dell’incredibile adventure game di Raidue, girato in terra asiatica lo scorso autunno. Questa sera, a giocarsi l’accesso alla finalissima saranno quattro coppie: le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello) e i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi). Per riuscire a conquistare la finalissima, i viaggiatori dovranno superare nuove ed entusiasmanti sfide che metteranno alla prova le quattro coppie che sono riuscite ad arrivare in Corea del Sud.

LE PROVE IN COREA DEL SUD PER LA SEMIFINALE DI PECHINO EXPRESS 2020

Durante la semiifinale di Pechino Express 2020, le Collegiali, i Gladiatori, le Top e i Wedding Planner saranno alle prese con il frecco della Corea del Sud. Oltre a dover cercare i passaggi e gli alloggi per la notte, i viaggiatori dovranno muoversi per le strade del Paese asiatico cercando di resistere ad un freddo glaciale che gli metterà ancora più in difficoltà. In questa tappa, le coppie dovranno percorrere 352 i chilometri. Si partirà da Busan, per arrivare a Taekwondowon. Nel corso della nona tappa si fermeranno a Namwon. Nel corso della tappa, i viaggiatori saranno affiancati dalla popolazione locale per affrontare le complicate sfide tra le quali ci sarà quella dedicata ai “sette mostri“. I viaggiatori assaggeranno così sette prelibatezze culinarie della Corea del Sud.

LE PAROLE DI COSTANTINO DELLA GHERARDESCA

Costantino Della Gherardesca ricorda l’appuntamento di questa sera ai fans di Pechino Express 2020. “La spietata corsa riparte da Busan ed i viaggiatori dovranno attraversare tutta la Corea per arrivare al traguardo finale di Seoul, la capitale. Sarà una semifinale dove tutte le carte verranno sparigliate. Io spero sinceramente che voi vi divertiate, ma sono abbastanza certo che, visto il grande classico di Pechino Express che vedrete nella puntata, non potrete fare altrimenti“, scrive il conduttore. Anche la semifinale di Pechino Express 2020 sarà trasmessa su Raidue e in diretta streaming su Raiplay.



© RIPRODUZIONE RISERVATA