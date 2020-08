Taiwan, bimba impigliata nell’aquilone vola via/ Video, panico e caduta: è illesa

A molti ha ricordato un’avventura sullo stile di “Up”, il capolavoro di animazione della Pixar, ora che tutto si è concluso bene e senza alcuna conseguenza, ma sono stati attimi di panico quelli vissuti da una bambina di soli tre anni di Taiwan che di fatto è volata all’improvviso in aria tra lo stupore dei presenti a causa di un aquilone. Ma andiamo con ordine: il curioso quanto incredibile video che arriva dal Paese insulare su cui la Cina esercita la sua sovranità è stato girato in occasione di un festival locale che si tiene come ogni anno presso il porto di Hsinchu, con centinaia di aquiloni che si libravano in cielo a beneficio delle migliaia di spettatori che questa kermesse tradizionalmente richiama. Nella clip di cui sopra si vede infatti Lin, la piccola protagonista di soli tre anni, avvicinarsi a uno degli aquiloni che veniva preparato al lancio: la diretta interessata non si è accorta del pericolocon un lembo della coda dell’aquilone stesso che ha finito, causa il vento, per arrotolarsi attorno al collo della bambina che tuttavia continuava a ridere, ignara di cosa sarebbe successo alcuni secondi dopo.

BIMBA DI 3 ANNI VOLA VIA IN AQUILONE: RESTA IMPIGLIATA NELLA CODA E IL VENTO…

Nemmeno il tempo di voltarsi verso la folla e chiamare i genitori che una violenta folata di vento, forte come una frustata secondo alcuni dei maestri che erano lì a esibirsi, ha fatto librare in aria l’aquilone e con questo pure l’esile bambina che, come se fosse una piuma, ha cominciato a volteggiare in cielo e a scalciare disperata. Panico tra coloro che da terra osservavano la scena nel vedere la bimba che saliva e scendeva, trattenuta da quella sorta di cordone ombelicale: per i genitori è sembrato un lasso di tempo eterno ma per la piccola Lin appena mezzo minuto per fortuna. Eppure, a differenza della casa di “Up”, la bambina non è volata via e, in una maniera quasi poetica, alla fine è stato lo stesso elemento naturale del vento a riportare a terra la piccola, facendola planare delicatamente tra le persone che guardavano col naso all’insù, stupite come gli stessi genitori del fatto che Lin non abbia riportato nemmeno un graffio. Insomma, per citare il titolo di un film di Giorgio Diritti, “il vento fa il suo giro” ma poi ritorna sempre…





