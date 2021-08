Tajani: “Green pass non è il nemico”/ “Mia figlia vaccinata anche se ha problemi”

Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, in collegamento stamane con il programma di Canale 5, Morning News: “Obbligo vaccinale? Se si raggiunge l’obiettivo dell’immunità di gregge sarà inutile fare l’obbligo, servirà il green pass invece per tutto il personale scolastico se si vorranno evitare nuove varianti, Dipende dagli italiani: se non si vaccinano servirà l’obbligo, garantirà la salute a se stessi e agli altri. Green pass in estensione per pubblica amministrazione e aziende? Bisogna tutelare la salute di tutte le persone giovani e meno giovani, non possiamo pensare di avere un altro anno di Dad, ne va della formazione di figli e nipoti. Il personale scolastico dovrà avere il covid pass e lo stesso vale anche per chi lavora in grandi comunità per tutelare, ripeto la propria salute e quella degli altri”.

E ancora: “Non dobbiamo vedere il green pass come un nemico, il nemico è il covid, vaccino e green pass servono per sconfiggere il virus e far ripartire la nostra economia oltre a tutelare la nostra salute”. Sui trasporti pubblici: “Già oggi verificano uso mascherina, distanza passeggeri, penso sia la strada giusta come mi sembra giusta una proposta che facciamo da tempo che è quella di utilizzare i bus turistici per aumentare corse grandi città e ridurre affollamento mezzi pubblici che sono luoghi di contagio. Se gli italiani rispetteranno le regole sarà più facile circolare e sconfiggere il covid che è il nostro obiettivo principale per far ripartire l’economia. Il green pass e il vaccino sono due strumenti per impedire le chiusure e un nuovo lockdown che nessuno vuole”.

TAJANI: “PER VENERE QUI TAMPONE E HO USATO IL GREEN PASS”

Quindi Tajani ha aggiunto: “Io oggi ho utilizzato il green pass per venire in trasmissione e mi sono fatto il tampone 48 ore fa, non la vedo come una minaccia per la libertà, anzi… il salto di qualità si è avuto con l’arrivo di Figliuolo e anche il nuovo governo ha dato il suo apporto”. Sul costo del tampone: “Abbiamo proposto che sia gratuito per tutti, in caso di emergenza e impossibilità del vaccino deve essere gratuito. Questo però non deve essere una scusa per non vaccinarsi. Io ho mia figlia che ha problemi di salute ma è stata vaccinata sotto controllo ed è contenta di essersi vaccinata”. Infine sulla Federazione di Centrodestra: “E’ un’idea che stiamo portando avanti spinta da Berlusconi, l’obbligo vaccinale non voluto da Lega e Fratelli d’Italia non sarebbero ostacoli. Possibile sfiducia alla ministra Lamorgese? Forza Italia è contro le sfiducie”.

