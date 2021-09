Tajani: “Mia figlia vaccinata anche se ha problemi di salute”/ “Lockdown possibili”

Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, è stato in collegamento stamane con il programma di Canale 5, Morning News. Le prime parole sono per la crisi politica di questi ultimi giorni: “Enrico Letta strumentalizza a fini elettorali, il Pd è in difficoltà, sa bene che il centrodestra è sempre più forte nel paese quindi cerca di provocare danni ma ciò non aiuta al governo. Siamo favorevoli all’estensione del green pass e ad un incremento delle vaccinazioni, ci auguriamo di raggiungere l’obiettivo dell’80/90% evitando così l’obbligo vaccinale”. E ancora: “L’unità del centrodestra non si basa sulla durata del green pass, noi abbiamo lavorato a lungo con i nostri esperti, ascoltando il mondo della scienza e abbiamo tratto le conseguenze: serve vaccinare il maggior numero di cittadini convincendo chi ha dubbi. Il modo giusto è la convinzione attraverso un’accoglienza positiva e lo si può fare con i farmacisti e i medici di famiglia, bisogna convincere chi ha dubbi sia sul vaccino come sul green pass, non è un problema esibire il green pass, l’ho fatto ieri in un ristorante”.

Montagnier: "Ci sono alternative a vaccino"/ Usati solo 8 mila anticorpi monoclonali

Sul rave party di Viterbo che sembra fosse stato scortato dalle autorità: “Sul rave party di viterbo vi sono responsabilità gravi da parte delle autorità locali, se sapevano dovevano impedirlo – ha spiegato Tajani – questo è inaccettabile, devono essere accertate responsabilità, le responsabilità credo siano delle autorità locali che dovevano impedire questi raggruppamenti. Se qualcuno deve essere sostituito è giusto che lo sia, se un questore ha sbagliato è giusto che sia sostituito. Mozione di sfiducia contro Lamorgese? Sempre contrari a mozioni di sfiducia, ma è giusto rimuovere i responsabili”. Sul referendum abrogativo del reddito di cittadinanza voluto da Renzi: “Ha prodotto risultati negativi, bisogna utilizzare i soldi per altre misure, come abbassare tasse, creare posti di lavoro, aumentare pensioni, soprattutto alle donne vedove senza reversibilità, se ci sarà un referendum io credo che la posizione sarà favorevole all’abrogazione. È stato un fallimento e va cambiato”.

Takis, finita fase sperimentazione 1 vaccino italiano/ Immunità 90%, ma niente fondi

TAJANI: “SBAGLIANO I MEDICI CHE NON SI VACCINANO, BISOGNA CONVINCERE I DUBBIOSI”

Quindi sulle vaccinazioni: “Sbaglia chi non si vaccina, contagiano altre persone e sono loro stessi a rischio. Io ho una figlia psicologa che si è vaccinata anche se ha problemi di salute, mia suocero ha 98 anni e fra due giorni andranno a casa i medici delle asl a vaccinarlo, così potrà avere una vita normale”. Sui medici no vax: “Sbagliano i medici che non si vaccinano, serve per tutelare la loro salute e quella dei loro pazienti, rischiano di contagiarli, è successo già con infermieri contagiati dal personale sanitario no vax, è questione di sensibilità”.

Sergio Harari/ "Obbligo vaccinale unica strada contro Covid, non è la prima volta..."

Su eventuali nuovi lockdown: “Paventare nuovi lockdown ha senso? Si ha senso perchè ci sono ancora decine di italiani che muoiono ogni giorno, ieri morti più di 70, ci sono migliaia di italiani ricoverati in ospedale, dobbiamo iniziare una nuova ondata a inizio autunno che provocherebbe un lockdown. Dobbiamo assolutamente impedirlo, e se riusciamo a vaccinare l’85/90% dei vaccinabili over 12 raggiungiamo l’immunità di gregge. Siamo favorevoli a tamponi gratuiti per chi non si può vaccinare”. Infine sulle minacce dei no vax: “Vanno distinti i no vax dai chi ha dubbi. I violenti vanno perseguiti a norma di legge, le ultime situazioni sono inaccettabili, la violenza non serve a nulla e deve essere punita. Le preoccupazioni legittime dei cittadini vanno invece risolte con un confronto costante ecco perchè a nostro avviso sono importanti i medici di famiglia, di base, gli infermieri e i farmacisti a cui toccherà spiegare perchè bisogno vaccinarsi”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA