Takagi & Ketra/ Chi sono i produttori ospiti al concerto dei Thegiornalisti a Roma

Pure Takagi & Ketra saliranno stasera sul palco allestito al Circo Massimo di Roma per il concerto dei Thegiornalisti. I due produttori discografici Alessandro Merli (Takagi) e Fabio Clemente (Ketra), d’altronde, hanno consolidato nel corso degli anni un rapporto umano e discografico con il frontman della band, Tommaso Paradiso, per cui la loro presenza odierna non desta stupore. Risale al 2018, infatti, la pubblicazione del secondo singolo del duo, ovvero “Da sola/In the Night”, con la collaborazione di Elisa e appunto Tommaso Paradiso. Il leader dei Thegiornalisti è tornato a collaborare con Takagi & Ketra nel 2019, firmando insieme a Jovanotti e Calcutta il quarto singolo dei due produttori, ovvero “La luna e la gatta”. Ma da dove arrivano Alessandro Merli e Fabio Clemente? L’inizio della loro avventura artistica risale al 2014, quando i due compongono “Nu juorno buono” per Rocco Hunt, con il quale vincono nella sezione “Giovani” del Festival di Sanremo di quell’anno. E’ il primo successo di una serie di successi entro cui rientrano il singolo di Fedez, “L’amore eternit” (al quale partecipa anche Noemi) e l’anno successivo “In radio” e “Roma-Bangkok”, rispettivamente di Marracash e del duo Baby K e Giusy Ferreri.

TAKAGI &E KETRA AL CONCERTO DEI THEGIORNALISTI

Il primo singolo in autonomia della coppia Takagi & Ketra arriva però nel giugno 2017 con “L’esercito del selfie”, cui prendono parte Arisa e Lorenzo Fragola. L’ultimo singolo pubblicato dai due produttori in ordine di tempo è stato, il 24 maggio scorso, Jambo con la collaborazione di Giusy Ferreri e OMI. Dal momento che ogni loro produzione riscuote grande successo, in una recente intervista a Radio Italia, i due hanno risposto a chi gli chiedeva quale fosse il loro segreto:”Magari ci fosse, ne faremmo una a settimana. È una questione di allineamento delle cose, di karma, di affinità con l’artista, di quello che hai mangiato quel giorno. E poi bisogna lavorare, lavorare, lavorare. L’estate scorsa è stata colossale, avevamo 5 pezzi su 10 in classifica”. Nella stessa intervista i due hanno anche svelato un sogno che per ora è rimasto tale:”Il nostro sogno è quello di poter fare un featuring con Mina e Celentano. Abbiamo chiesto a Mina di fare ‘La luna e la gatta’ ma lei ha detto di no. Forse ha sentito il brano… Però non ci sarebbero stati i Barbooodos. Mio nonno diceva ogni impedimento è un giovamento”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA