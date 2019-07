Takagi & Ketra con Giusy Ferreri/ Dopo Amore e Capoeira l’assalto delle classifiche con Jambo (Battiti Live)

Takagi & Ketra insieme a Giusy Ferreri sono i protagonisti dell’estate 2019 e stasera a Battiti Live 2019 canteranno il tormentone dell’estate. Takagi e Ketra sono noti, oggi, come un gruppo musicale italiano, ma da sempre altro non sono che Alessandro Merli (Takagi) e Fabio Clemente (Ketra) che nella loro vita si sono sempre occupati di produzione discografica. Si sono conosciuti nel 2014 e, proprio in quell’anno, hanno composto, con Rocco Hunt, il singolo Nu Juorno Buono con cui hanno partecipato e vinto il Festival di Sanremo. Da allora non si sono mai eclissati dal panorama musicale italiano, mettendo in fila un’innumerevole quantità di successi discografici che hanno scalato le classifiche, rimanendo in vetta per lunghi periodi di tempo. Da Fedez, a Noemi, da Baby K a Luca Dirisio, da Calcutta, ad Arisa e Lorenzo Fragola, fino a Giusy Ferreri.

Nella vita comune, Takagi e Ketra sono ben defilati dalla vita sotto i riflettori, perché fanno della produzione discografica il loro principale lavoro e potendo vantare, come abbiamo visto, una serie di successi di non poco conto, con splendide collaborazioni con artisti del panorama musicale italiano. È il caso di canzoni che si sono imposte come dei veri e propri tormentoni estivi (e non solo!) come: vorrei ma non posto, Roma-Bangkok. Queste canzoni, di indiscusso successo e dal ritmo davvero contagioso e difficile da scacciare dalla memoria, hanno concesso a questo duo di imporsi nel panorama del pop italiano proponendone una versione svecchiata e dal sound indubbiamente accattivante.

Dall’altra parte abbiamo Giusy Ferreri, rinomata ancora per essere una delle prime vere scoperte dei talent show incentrati sulla musica e, a tratti rimembrata come la cassiera dell’Esselunga… La sua voce particolarissima si è fatta conoscere in tutta Italia, essendo largamente apprezzata da un pubblico davvero variegato. È proprio grazie alla sua voce che, negli anni, è riuscita a conquistare un ruolo di tutto rispetto nella discografia italiana, inanellando successi di grande spessore come: novembre, non ti scordar mai di me, volevo te e tanti altre canzoni che le hanno permesso di imporsi soprattutto grazie ad una vocalità particolarissima e molto ricercata.

Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, Battiti Live 2019: un’estate fa!

La scorsa estate Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, oggi ospiti a Battiti Live, hanno sdoganato le radio di tutta Italia, facendo ballare tutte le spiagge della penisola al ritmo del loro singolo dal ritmo vivace, allegro, incalzante… Una canzone che aveva tutte le carte in regola per affermarsi come tormentone e che, di fatto, lo è stato! Per questa ragione, nel 2019, hanno scelto di perseverare nella loro collaborazione e provare a ripercorrere il successo del 2018. Se la scorsa estate hanno contagiato tutti con il ritmo incisivo di “Amore e Capoeira”, quest’anno è la volta di un “Jambo” canzone che passa in radio da più di un mese, la data del suo primo passaggio è infatti il 24 maggio. Neanche a dirlo, come è nel loro stile, la canzone ha un ritmo sicuramente incalzante che ben si adatta al periodo estivo e agli aperitivi sul lungomare, nei locali più top del litorale! Il titolo ha un’estrazione piuttosto particolare, deriva da un termine utilizzato in lingua swahili, una popolazione africana. “Jambo” è una parola che, letteralmente, significa “ciao”, tipico saluto confidenziale, amorevole, allegro e cordiale che viene rivolto con un sorriso sincero da chi non ha bisogno di niente. La canzone, il suo ritmo e le sue parole vorrebbero essere, a detta degli artisti che la interpretano, un monito di buon’umore e di allegria a chi l’ascolta. Al centro delle parole di questa canzone, come accade per tantissimi altri tormentoni estivi, c’è il sentimento che muove il mondo: l’amore.

Per lanciare il nuovo singolo è stato organizzato un party in uno splendido resort della Sardegna, e i tre artisti hanno optato per degli addobbi in uno stile rigorosamente afro. A farle da padrone, giraffe cartonate e tappeti zebrati. Proprio l’afro è l’input che gli artisti hanno sfruttato per creare questo loro ultimo brano. I tre cantanti, infatti, hanno scoperto la musicalità di questi ritmi afro attraverso l’ascolto di canzoni con questo imprinting su Spotifay. Si tratta di una nuova sfida discografica che, come è usale che accada, è dettata dalla voglia di cercare nuovi sound, cercando di dare nuova verve al panorama musicale italiano… Di fatto è un’impresa che, in più di qualche occasione è stata ampiamente centrata da parte di tutti e tre questi artisti. Takagi e Ketra con Giusy Ferreri, per girare il video di questo disco, sono partiti per Zanzibar dove si sono dedicati a delle splendide riprese su un’isola meravigliosa, dove, a fare da cornice, hanno trovato bambini incuriositi e sognanti nel vedere il montaggio del set. La direzione artistica del video è stata affidata a Sherrie Silver, che ha vinto il premio degli MTV Vma Award per la migliore corografia (realizzata nel video di Childish Gambino)… Sembra proprio che le carte in regola per diventare il pezzo cult dell’estate 2019 ci sono tutte!

Il video di Jambo



