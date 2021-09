Takagi & Ketra e Giusy Ferreri/ Non poteva mancare “Shimmy Shimmy” ai Seat Music Award

Takagi & Ketra e Giusy Ferreri tornano protagonisti ai Seat Music Awards con Shimmy Shimmy. Gli artisti hanno un sodalizio collaudato, in quanto, è la terza volta che portano al successo un brano, dopo Amore Capoeira il loro nuovo brano rappresenta il loro ennesimo tormentone. La cantante, durante tutta l’estate è stata protagonista di un lungo tour, secondo quanto da lei dichiarato, mentre scriveva la scaletta l’emozione e l’adrenalina le provocavano un gran tremore.

La voglia di tornare da vivo e riabbracciare il pubblico è davvero immensa. La lunga assenza provocata dalla pandemia, ha rafforzato il desiderio dell’artista di esibirsi in un live, perché la mancanza del contatto è stata tanta. Takagi & Ketra, cioè Alessandro merli e Fabio Clemente sono i Re Mida della musica italiana. Tutto ciò che toccano si trasforma in oro e sono capaci di convincere chiunque a duettare con loro, infatti, stando alla oro ultima intervista il più grande desiderio è quello di cantare con Rita Pavone. Un’ambizione che sicuramente sarà presto realizzata.

Takagi & Ketra e Giusy Ferreri: riviviamo le loro carriere

La carriera di Giusy Ferreri inizia nel 2005 con la partecipazione a Sanremo, dove però, viene scartata. Nel 2008 partecipa alla prima edizione di X Factor e vince con il brano Non ti scordar mai di me, che diventa un tormentone. Da quel momento è un susseguirsi di hit successo e di partecipazioni al Festival di Sanremo, grazie alle quali è consacrata come una delle cantanti più in voga del momento. Il duo di produttori Takagi & Ketra si sono conosciuti nel 2014 e insieme hanno prodotto il brano di Rocco Hunt vincitore di Sanremo. Le loro collaborazioni con gli artisti più disparati come Fedez, Calcutta, Arisa, Marracash, Elodie, Marco Mengoni, sono indiscutibilmente fra i maggiori successi degli ultimi anni.

Giusy Ferreri e Tagagi & Ketra presenteranno il loro tormentone estivo Shimmy Shimmy all’Arena di Verona il 10 settembre in occasione dei Seat Music Award.La cantante è molto presente su tutte le piattaforme social, possiede profili Twitter, Facebook, Instagram seguitissimi e amministrati direttamente da lei. Giusy Ferreri è molto legata alla sua famiglia e appena le è possibile le piace condividere con loro i momenti di relax. Gli scatti e le foto che la riguardano sono inerenti a tutto ciò che meglio la rappresenta, la cantante, la donna, la mamma. Non è solita essere protagonista di gossip o polemiche. Takagi & Ketra possiedono un account Instagram seguito da circa 60 mila follower, correlato di foto e post sempre all’insegna del divertimento, della leggerezza del sorriso, della voglia di fare. Sono inarrestabili e i loro seguaci ne sono consapevoli.

Video, Shimmy Shimmy





