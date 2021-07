Takagi & Ketra e Giusy Ferreri Battiti Live 2021/ Shimmy Shimmy accompagna l’estate

Takagi & Ketra insieme a Giusy Ferreri saliranno stasera sul palco del primo appuntamento su Italia 1 con Radio Norba Cornetto Battiti Live. La puntata che andrà in onda oggi è stata registrata il 25 giugno presso la bellissima cornice del Castello Aragonese di Otranto e ha visto esibirsi tantissimi ospiti musicali, tutti protagonisti di questa estate. Saranno in totale cinque le magiche serate che arricchiranno il palinsesto televisivo di luglio, facendo ballare coloro che seguiranno l’evento che da diciannove edizione porta in Puglia tutte le hit estive.

Tra loro, dunque, non potevano mancare i Re Mida della musica italiana, ossia Takagi & Ketra, che con Giusy Ferreri hanno pubblicato il loro nuovo singolo “Shimmy Shimmy” a fine maggio. Si tratta della terza collaborazione per loro dopo “Amore e Capoeira” del 2018 e “Jambo” del 2019, con le quali hanno ottenuto complessivamente otto dischi di platino (cinque per il primo e tre per il secondo). Sul palco di Battiti Live 2021 porteranno proprio la nuova canzone, che da subito si è candidata a tormentone grazie alle influenze mediorientali che rendono le sonorità perfette per il mood dell’estate e trasmettono la giusta spensieratezza.

Giusy Ferreri in tour live

Anche Giusy Ferreri torna live dopo oltre un anno di stop forzato per il settore dello spettacolo. Sono molti gli artisti che da luglio a settembre saranno in giro per l’Italia con i propri tour ma anche grazie ai festival estivi in programma; la cantante siciliana partirà il 24 luglio dal Castello Sforzesco di Vigevano (PV), per poi continuare a Peccioli (PI) all’Anfiteatro Fonte Mazzola il 27 luglio, a Bergamo per il Lazzaretto Estate 2021 il 29 luglio, a Misano Adriatico per la Notte Rosa il 30 luglio e a Ladispoli (RM) il 31 luglio presso il Parco Oasi di Palo Laziale.

Il mese di agosto vedrà Giusy Ferreri ancora sul palco per due appuntamenti: il 6 agosto a Sammichele di Bari (BA) in Piazza Vittorio Veneto e il 14 agosto a Fondi (LT) per Holiday Village Fondi. Queste sono le date che per il momento sono state confermate, la stessa cantante ha annunciato che ci saranno altre novità, probabilmente sul fronte musicale ma anche su quello dell’attività dal vivo.

Giusy Ferreri: il video di Shimmy Shimmy

Qualche settimana dopo l’uscita del singolo, è arrivato su Youtube anche il videoclip ufficiale di “Shimmy Shimmy”. Diretto da Andrea Folino, è ambientato nel deserto tra location in stile arabeggiante, dune dorate e automobili fiammeggianti. Takagi & Ketra e Giusy Ferreri sono i protagonisti in mezzo a queste atmosfere mediorientali che rappresentano appieno il sound del pezzo. La cantante si diletta anche in una danza del ventre accattivante e seducente sia sulla sabbia che in piscina tra i petali, il titolo del brano evoca letteralmente i movimenti del corpo impegnato durante questa danza.

Il video, pubblicato un mese fa, conta già oltre 3 milioni di visualizzazioni e, insieme alla canzone, è un’ulteriore conferma della ricerca continua nel mondo del suono da parte dei due produttori. In questa occasione hanno sperimentato l’introduzione di strumenti esotici, come il sitar indiano e la darabouka, usato in Nord Africa, in Asia ed in Medio Oriente.





