Tale e quale show 2023: Cristina Scuccia perde l’ingaggio/ Nel cast dei concorrenti, Alex Belli e…

Tale e quale show 2023, Cristina Scuccia fuori dal cast dei concorrenti? Esplode lo spoiler bomba

Fervono i preparativi per l’attesa edizione di Tale e quale show 2023, in partenza su Rai1 e nel cui cast non si conferma Cristina Scuccia. O almeno questo é lo spoiler spinoso del momento, che vede l’ex Suor Cristina nonché ex naufraga a L’isola dei famosi 2023 perdere l’ingaggio del cast ei concorrenti dello show sui talenti imitatori, condotto da Carlo Conti. Così come preannunciato dallo stesso conduttore via social, Tale e quale show é in partenza da venerdì 22 settembre 2023, in onda in prima serata in chiaro tv su Rai1 e in streaming sul sito web Raiplay e alla versione dedicata ai vip seguirà poi quella dedicata agli imitatori non famosi, che andrà in onda il sabato sera.

E per ciò che concerne il cast dei concorrenti di Tale e quale show in partenza a settembre poi, TV blog lancia l’indiscrezione che vedrebbe Cristina Scuccia perdere il ruolo di imitatrice, last-minute. Secondo indiscrezioni che giungono da fonti insider vicine ai vertici Rai e alla produzione dello show che include Endemol Shine Italy, l’ex suora vincitrice di The Voice non ha raggiunto una trattativa con la TV di Viale Mazzini. Il che sarebbe dovuto a questioni economiche ed anche editoriali.

Alex Belli nel cast degli imitatori di Tale e quale show

Al posto di Cristina Scuccia potrebbe subentrare Jo Squillo. E nel papabile cast definitivo della versione vip di Tale e quale show 2023, potrebbero confermarsi: Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Maria Teresa Ruta, Ilaria Mongiovì e Ginevra Lamborghini. E ancora Lorenzo Licitra, Scialpi, Gaudiano, Alex Belli. Ad aggiungersi sarebbero poi anche i simpatici ripetenti Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni. Chiaramente, l’occhio pubblico é in trepidante attesa di scoprire di più della nuova edizione di Tale e quale show 2023, per la cui partenza bisognerà attendere la seconda metà del mese di settembre 2023.

Intanto, Soleil Sorge annuncia il suo debutto in casa Rai…











