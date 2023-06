Tale e Quale Show, Pamela Prati e sorelle Selassié nel cast?/ Spuntano le prime indiscrezioni

Tale e Quale Show, rivelati i primi possibili nomi del cast

Tale e Quale Show sta per tornare con una nuova edizione, con alla conduzione Carlo Conti. Il programma campione di ascolti, si sta già muovendo per formare il cast migliore possibile. Secondo l’indiscrezione di Pipol TV, il conduttore avrebbe scelto alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip tra questi spuntano i nomi di: Pamela Prati e le sorelle Selassié.

“In pole position per la nuova edizione di Tale e Quale show in corsa alcuni ex concorrenti del Gfvip. Tra questi Pamela Prati vicinissima alla firma , le sorelle Selassie come concorrente unico e Carlo Conti coltiva il sogno di poter avere Katia Ricciarelli. Sogno difficilissimo” si legge sul portale. Carlo Conti riuscirà a portare dalla sua parte anche la tenore? Al momento si tratta solo di indiscrezioni, maggiori dettagli verranno rilasciati nei prossimi mesi.

Cristiano Malgioglio, con la sua inconfondibile ironia e la sua schiettezza, ha conquistato il pubblico di Tale e Quale Show in veste di giudice. L’artista ha accettato, però, lo stesso ruolo anche per Amici di Maria De Filippi per la prima volta dov’è stato molto apprezzato. Allora il prossimo anno, il cantante in quale programma continuerà il suo ruolo?

Secondo l’indiscrezione di TvBlog, Malgioglio sarà riconfermato come giudice di Tale e Quale Show al fianco di Loretta Goggi e Giorgio Panariello. Carlo Conti, dunque, avrebbe deciso di continuare con il trio che ha ottenuto moltissimi consensi nell’edizione successiva. Sarà davvero così? Intanto, cominciano a circolare rumor che parlano di Roberta Morise al fianco del presentatore.

