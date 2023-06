Tale e Quale Show: Roberta Morise al fianco di Carlo Conti?/ L’indiscrezione sulla moglie

Roberta Morise, possibile esordio a Tale e Quale Show “grazie” alla moglie di Carlo Conti

Ogni giorno che passa porta in auge nuove indiscrezioni e rumor, soprattutto in riferimento alle novità piuttosto radicali che stanno interessando e interesseranno il palinsesto Rai. Ad aggiungersi alla folla di indiscrezioni ci ha pensato anche il settimanale Oggi che ha acceso la luce dei riflettori sul prossimo ruolo di Roberta Morise. La 37enne, ex fidanzata di Carlo Conti, pare sia riuscita finalmente ad entrare nel cast di Tale e Quale Show.

Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, le possibilità di vedere Roberta Morise al fianco del suo ex fidanzato Carlo Conti a Tale e Quale Show sarebbero aumentate “grazie” all’attuale moglie del conduttore. Francesca Vaccaro per l’appunto pare abbia avuto l’ultima parola sulla questione e il settimanale assicura come il marito aspetti sempre il benestare della moglie quando si tratta di decisioni importanti come queste. Ebbene, per il futuro del talent condotto da Carlo Conti è piuttosto probabile che ci sarà spazio anche per la vecchia fiamma Roberta Morise.

Roberta Morise, dal format estivo “camper” alle possibili opportunità in autunno

La possibilità di partecipare alla nuova stagione di Tale e Quale Show non è l’unica novità importante per il futuro televisivo di Roberta Morise. La conduttrice infatti avrà modo di tornare su Rai 1 già questa estate con il format rinnovato “Camper”. Alla guida del programma accompagnerà i telespettatori lungo tutto il corso della bella stagione, in attesa di conoscere le reali opportunità per la nuova stagione televisiva che partirà il prossimo autunno.

Per Roberta Morise, dato l’alto gradimento che è riuscita a guadagnarsi nel ruolo di conduttrice nell’ultimo periodo, le possibilità in Rai risultano piuttosto ampie. Come risaputo, diversi nomi altisonanti non sono più certi del loro ruolo nel palinsesto e l’ambita fascia pomeridiana della nuova stagione televisiva potrebbe essere un obiettivo concreto per la conduttrice. Con Oggi è un altro giorno prossimo alla chiusura e con il possibile passaggio di Serena Bortone su Rai 3, ecco che per Roberta Morise potrebbe aprirsi uno spazio non indifferente.

