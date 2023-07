Tali e Quali show 2023, replica 3a puntata/ Diretta: Claudio Lauretta giudice speciale nei panni di Sgarbi

Tali e Quali show 2023, replica 3a puntata su Rai 1: giudice speciale e imitazioni

Nuovo appuntamento con Carlo Conti e i “suoi” Tali e quali questa sera su Rai 1. Il talent torna in prima serata con le repliche della seconda stagione ed oggi venerdì 7 luglio 2023 alle 21:25 ci sarà la terza puntata. Carlo Conti torna con il talent spin-off di Tale e quale show. La giuria sarà composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un quarto giudice a sorpresa: Claudio Lauretta che vestirà i panni di Vittorio Sgarbi.

I concorrenti (che partecipano ad ogni puntata) saranno per gli uomini Gianfranco Lacchi, Luca Buttiglieri, Luca Sperindio, Matteo Vitolo, Mauro Antonelli, Paolo Masi, Vincenzo Conte. Per le donne: Francesca Carbonelli, Simona Ranucci, Victoria Viola le donne. Nella categoria gruppi Dario, Guido, Teodosio e Vittoriano vestiranno i panni dei Beatles. Tra le imitazioni italiane ed internazionali ci saranno anche Dargen D’Amico, Zucchero, i Pooh, Micheal Jackson, Achille Lauro, Lady Gaga e Andrea Bocelli. Non mancherà l’incursione di Cirilli e Paolantoni con una nuova esilarante imitazione, sempre in duetto.

Tali e Quali show, come funziona la gara e dove vederlo

Il meccanismo per l’assegnazione dei punti che determinano la classifica finale è logicamente uguale a quello utilizzato per Tale e Quale show. Tali e quali va in onda stasera venerdì 7 luglio 2023 con la terza puntata su Rai 1 e su RaiPlay con l’inizio fissato alle 21:25. La quarta e ultima puntata della seconda edizione è prevista per venerdì prossimo, ovviamente sempre in replica. Ricordiamo infatti che quelle in onda in queste settimane sono le puntate andate in onda su Rai 1 a gennaio 2023

