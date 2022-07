Tamara Ecclestone, furto da milioni di euro nella sua villa/ Ladro tradito da un dettaglio hot: scoperto…

Furto da milioni di euro nella villa di Tamara Ecclestone: ecco cosa accadde nel 2019

Era il dicembre del 2019 quando a Londra, alcuni ladri, misero a segno un colpo super milionario riuscendo ad intrufolarsi nella villa di Tamara Ecclestone, la figlia di Bernie Ecclestone. I ladri riuscirono a portare via milioni di euro tra ladri e contanti mettendo a segno il colpo del secolo. Nonostante le forti misure di sicurezza, i malviventi riuscirono ad intrufolarsi nella gigantesca villa dal valore di circa 70 milioni di sterline, oltre 82 milioni di euro. Tutte e 57 le stanze erano chiuse, ma i ladri riuscirono ad aprirle con un piede di porco.

Un colpo studiato nei minimi dettagli dai ladri che era riusciti ad evadere anche le telecamere di sicurezza. Le indagini non si sono mai fermate ed oggi uno dei malviventi è stato individuato. Il colpevole è stato tradito da un dettaglio intimo.

Furto milionario nella villa di Tamara Ecclestone: così è stato individuato il ladro

Pur avendo studiato nei minimi dettagli il furto nella villa di Tamara Ecclestone, come fa sapere Metro.co.uk, uno dei malviventi ha commesso un errore clamoroso che ha portato le autorità investigative a scoprire la sua identità. I ladri avevano alloggiato in un hotel di Londra. Uno del malviventi, per divertimento, aveva inviato la foto del proprio pene al numero di telefono messo a disposizione dall’hotel per le emergenze notturne. L’addetto alla reception aveva bloccato il numero, ma lo aveva anche salvato.

Inoltre, pare che il malvivente abbia dato il proprio documento d’identità per la registrazione in hotel. Due passi falsi che hanno permesso alla polizia di risalire all’identità di uno dei malviventi. Si trattava di Jugoslav Jovanovic, 25enne con cittadinanza italiane che è stato processato anche per altri furti.

