Tameze al Milan?/ Calciomercato news, Onyedika e Sissoko le alternative a centrocampo

Calciomercato news, Adrien Tameze al Milan per completare il centrocampo

In questa sessione di calciomercato estivo sembra prendere corpo l’idea riguardante il trasferimento di Adrien Tameze al Milan. i Rossoneri hanno bisogno di completare il loro centrocampo dopo aver perso Franck Kessie a parametro zero, con l’ivoriano che ha scelto di firmare con il Barcellona da svincolato, e terminato il tormentone relativo al trequartista ora la priorità è appunto quella di trovare un interno per la mediana.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Frattesi resta lontano, distanza per Diallo, Pobega rinnova

Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, l’Hellas Verona valuta il cartellino del ventottenne Tameze non meno di 10 milioni di euro. Nella passata stagione con la maglia dei gialloblu il francese naturalizzato camerunese è stato in grado di collezionare quattro reti e due assist vincenti in 40 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia. I dirigenti milanisti valutano in ogni caso anche altri profili come alternative.

Calciomercato Milan news/ Sarr ad un passo, Sanches al PSG. Pioli: "De Ketelaere..."

Calciomercato news, Tameze al Milan oppure Onyedika o Sissoko

La possibilità di vedere Adrien Tameze al Milan in questa finestra estiva di calciomercato sembra abbastanza concreta ed i rossoneri potrebbero fare sul serio nel corso della prossima settimana. Come dicevamo però Massara e Maldini hanno anche altri nomi sui loro taccuini come quelli dei giovani Raphael Onyedika, classe 2001 del Midtjilland, e Ibrahima Sissoko, classr 1997 dello Strasburgo.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Frattesi e Tommaso Mancini, si punta sul made in Italy

© RIPRODUZIONE RISERVATA