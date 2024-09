Tananai sarà protagonista domenica 22 settembre sul canale Nove, insieme ad altri artisti (15 in tutto), del Suzuki Music Party, il programma musicale condotto da Amadeus e Ilenia Pastorelli, evento registrato martedì scorso all’arena Allianz Cloud di Milano,

Tananai annuncia il nuovo album su Instagram

Il cantante, il cui vero nome è Alberto Cotta Ramusino è reduce dal successo del tormentone estivo Storie brevi cantato in coppia con Annalisa. Recentemento è apparso in televisione partecipando al Tim Music Awards facendo manbassa di premi.

Citando il suo più grande successo, Tango, sul suo profilo Instagram, ha scritto: “Ve l’avevo detto che sarei tornato un lunedì”, annunciando così l’uscita del suo nuovo album Calmocobra, disponibile dal 18 ottobre e in preorder dal 17 settembre in tutti gli store.

Il nuovo lavoro discografico del giovane artista, segna una svolta in quanto più consapevole e maturo rispetto al precedente. L’album è scritto, interpretato e prodotto da Tananai è il secondo album dell’artista dopo il disco di platino ottenuto con Eclissi, contenente le hit Tango, Sesso occasionale e Abissale. Dopo l’uscita dell’album, Tananai sarà in giro con il suo live a partire da novembre nelle maggiori città italiane. Il tour toccherà, tra le tante tappe, il Forum di Milano, il Palaflorio di Bari e il Nelson Mandela di Firenze.

Come va l’amore? Tananai e Sara Marino: la storia è importante

Il cantante, il cui profilo Instagram è seguito da circa 1 milione di follower, è fidanzato da tre anni con Sara Marino, una ragazza laureata in architettura dal 2019.

La coppia, mantiene un certo riserbo sulla propria vita privata e cerca il più possibile di stare lontano dalla luce dei riflettori. Nel descrivere Sara, Alberto, la definisce “come una santa”, in quanto è riuscita a rimanere accanto a lui anche dopo il grande successo e la popolarità. È molto difficile riuscire a vedere la coppia insieme e le uniche foto rubate risalgono a un anno fa, quando sono stati paparazzati per le vie di Milano. L’account Instagram del giovane artista è ricco di foto e immagini che riguardano il suo lavoro e l’ultima pubblicazione è inerente al programma e le date del suo nuovo tour.

