Sara Marino, chi è la fidanzata di Tananai/ Schiva e riservata, ha fatto perdere la testa al cantante

Tananai è fidanzato? La risposta, che spezzerà il cuore delle fan più accanite, è sì. Lei si chiama Sara Marino e ha conosciuto il cantante a un concerto di lui: da allora non si sono più lasciati.

Chi è Sara Marino, fidanzata di Tananai

Sra Marino, la splendida ragazza di Tananai, pseudonimo di Alberto Cotta Ramusino, è nata a Milano nel 1995 ed è un’architetto junior, come lei stessa si definisce. Sara ha iniziato la sua professione dopo aver conseguito la laurea presso il Politecnico di Milano nel 2019 e la magistrale nell’anno successivo, secondo quanto emerge dal sito Trend Online.

La ragazza cerca di mantenersi lontano dai riflettori e pertanto, di lei si conosce poco o nulla, tranne la sua passione per i viaggi, la moda e l’architettura, anche stando a quanto pubblicato dal suo profilo Instagram. In un contesto come il nostro, dove essere connessi e, di conseguenza, apparire spesso sui social è di gran moda, appare strano che Sara si faccia vedere poco, ma questo atteggiamento è dovuto solo al suo carattere riservato.

I due si sono conosciuti durante l’estate del 2020 durante un concerto del cantautore e l’amore è scattato subito dopo, grazie ad un’assidua frequentazione. La particolarità e la semplicità di Sara, hanno subito colpito il giovane cantautore che, pare cercasse proprio una fidanzata con le sue caratteristiche. I due non vivono insieme, ma a casa di Tananai sono presenti il suo spazzolino e le ciabatte, come lui stesso asserisce sulla pagina del sito Metropolitan Magazine.

La coppia è molto affiatata anche perché il cantante con lei riesce ad essere completamente se stesso, cosa che non gli era mai capitata. Sara Marino compare anche in un video musicale del suo compagno, Esagerata. Tananai ha anche dedicato a Sara un verso di un suo brano, Tha Supreme, dove, in maniera velata, dichiara di essere pronto a fare un salto di qualità nella relazione. Una delle ultime immagini dei due insieme è quella relativa alla loro presenza alla sfilata di Diesel nel settembre scorso, ma non solo.

Da tempo non si hanno notizie sulla storia d’amore tra Tananai e la sua fidanzata Sara Marino, eppure i fan della coppia possono dormire sonni tranquilli. Come ben sanno gli appassionati di gossip, il cantante e la sua compagna non amano mettere in piazza il proprio amore e sono molto attenti nel vivere la propria relazione nella più totale discrezione. Di tanto in tanto, tuttavia, qualche paparazzo li pizzica abbracciati e sorridenti, mentre si godono il tempo libero insieme.

Non è facile scovarli, ma quando succede si evince quanto siano affiatati. Tra le passioni comuni ce n’è una particolare, quella per i Coldplay: tra gli ultimi avvistamenti pubblici, infatti, ce n’è uno che risale addirittura alla scorsa estate, al concerto della band di Chris Martin.











