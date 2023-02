Tananai/ Dalla fidanzata Sara Marino alla presunta parentela con Gianni Morandi: “Ecco la verità”

Tananai è fidanzato: chi è Sara Marino (apparsa anche nel video di una sua canzone!)

Il 2022 è stato l’anno che lo ha consacrato al successo e, forte di questo, Tananai è tornato a Sanremo nel 2023 pronto a calcare l’Ariston con una maggiore consapevolezza. Oggi Alberto Cotta Ramusino, questo il vero nome del cantante, è ormai un artista affermato e amato da più giovani e non, incuriositi anche dalla sua vita privata.

Una delle domande più gettonate per riservato Tananai riguarda la sua vita amorosa: il cantante è fidanzato oppure no? La risposta è sì, Alberto è felice accanto a Sara Marino, apparsa anche nel video della canzone “Esagerata”. In un’intervista a Le Iene è stato proprio Tananai a rivelare: “Ho una fidanzata, l’ho conosciuta durante una serata. L’ho scelta perché è particolare, non vive a casa mia ma lo spazzolino ce l’ha a casa. Anche le ciabatte. È quella che mi prende a calci nel video clip, i piedi sono suoi. Sono innamorato”.

Dall’amore passiamo ad una curiosità che ha fatto il giro del web proprio nel pieno del Festival di Sanremo 2023 e che coinvolge Tananai e Gianni Morandi. La somiglianza tra i due ha infatti fatto diffondere l’indiscrezione seconda la quale i due fossero parenti, per la precisione nonno e nipote. A questo gossip ha però risposto lo stesso Tananai durante un’intervista rilasciata a Webboh: “Ma io sta roba l’ho già letta, lui è lì perché è il nipote di Gianni Morandi! Ma non è vero, – ha chiarito il cantante – magari, tra i miei nonni avere come terzo nonno Gianni Morandi. Però no, informati prima di mettere in giro fake news!”

