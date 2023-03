Tananai regala il suo disco d’oro a Mara Venier/ Lei: “Mi fai commuovere…”

Colpo di scena a “Domenica In”, dove Tananai, dopo essersi esibito sulle note di “Tango”, canzone quinta classificata al Festival di Sanremo 2023, si è visto consegnare il disco d’oro da Mara Venier, che ha auspicato che presto possa convertirsi in una certificazione di platino. Tuttavia, al momento di congedarsi dalla presentatrice, l’artista ha scelto di fare un gesto mai visto prima a livello televisivo: “Ma ti piace?”, ha chiesto a zia Mara. “Se ti piace, te lo regalo volentieri! Tanto la casa discografica me ne fa avere un altro”. Completamente spiazzata la conduttrice, che non trovava le parole per commentare quanto stava avvenendo sotto i suoi occhi.

TANANAI REGALA IL SUO DISCO D’ORO A MARA VENIER A “DOMENICA IN”

Commossa, la presentatrice di “Domenica In” si è poi ricomposta e rimirando il disco d’oro appena ricevuto in dono da Tananai, con la promessa di appenderlo nella sua abitazione, ha evidenziato come in tutta la sua carriera televisiva non le sia mai capitata una cosa simile e non si sia mai imbattuta in cotanta generosità. A tal punto che, abbracciando e baciando Tananai fra gli applausi del pubblico presente in studio, Mara Venier ha definito il suo gesto come “un atto d’amore e d’affetto che mi commuove”.

