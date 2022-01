Tananai, “Sesso occasionale” la canzone di Sanremo 2022/ “Canzoncina da discoteca”

TANANAI, LA CANZONE “SESSO OCCASIONALE” A SANREMO 2022: SIGNIFICATO DEL BRANO E ANALISI DEL TESTO

Ci deve essere anche questo al Festival di Sanremo 2022, la canzone più brutta. E meno male che quest’anno di brutte davvero c’è solo questa, altre volte erano parecchie. Canzoncina per ballare in discoteca, vanno bene anche quelle, ma non su un palcoscenico prestigioso come Sanremo 2022, dove sono passate alcune delle più belle canzoni italiane di sempre. Alberto Cotta Ramusino in arte Tananai si aggira sulle scene cosiddette indie da diversi anni, ma neanche una partecipazione come ospite nell’ultimo disco di Fedez gli ha fatto fare il grande balzo, o forse sì visto che ha potuto prendere parte a Sanremo giovani classificandosi secondo.

Sono cose che fanno venire forti dubbi su chi si occupa delle scelte artistiche di Sanremo. Si rivaluta un poco grazie al testo, ironico, anche se il titolo, Sesso occasionale, fa pensare al contrario. Invece è una ironica presa in giro di chi si butta nei letti di tutte e tutti, ma basterà questo?

TANANAI, LA CANZONE “SESSO OCCASIONALE” A SANREMO 2022: CHE SIGNIFICATO HA IL SUO NOME D’ARTE?

Tananai: ma che significa il nome d’arte? Bisogna conoscere il dialetto milanese, sua città di nascita. Letteralmente è un oggetto che non viene più utilizzato, un aspirapolvere. Spesso nel gergo popolare si usa dare del Tananai anche alle persone, in cenno di scherno, proprio per parlare di una persona che non ha capo né coda. L’artista ha sempre detto che vuol rappresentare gli ultimi, le persone che sono partite dal nulla per diventare qualcuno, forse per questo ha scelto questo nome d’arte.

