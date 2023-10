Tananai sotto scorta al concertone di Marracash?/ Nel backstage, i fan chiedono foto e…

Tananai e l’indiscrezione sul concerto di Marracash

Sono tanti gli artisti che hanno accettato di partecipare a Marrageddon, il concerto organizzato da Marracash a cui hanno partecipato tantissimi rapper raccogliendo a Napoli una grande folla. Tra i tanti artisti, sono spuntati anche Tananai, Emma Marrone e Alessandra Amoroso la cui presenza ha scatenato l’entusiasmo dei fan che hanno chiesto a tutti delle foto ricordo. A tal proposito spunta l’indiscrezione su Tananai riportata dalla rubrica Chicche di gossip del settimanale Chi pubblicata sul numero in edicola da mercoledì 4 ottobre.

Angelina Mango/ “Da ragazzina sognavo di fare la ballerina, sentire che cantano le mia canzoni...”

“Marrageddon, concertone organizzato da Marracash a Napoli tra gli ospiti c’era Tananai e nel backstage Emma e Alessandra Amoroso. Le due concedevano foto e selfie a tutti. Tananai no: definlato e fin troppo protetto dai bodyguard, ha deluso i fan“, si legge su Chi.

La pausa dalla musica di Tananai

Nel frattempo, dopo un tour trionfale e i tantissimi successi raccolti negli ultimi due anni, Tananai ha annunciato la pausa dalla musica con un video pubblicato sui social con cui ha anche ringraziato i fan per l’affetto e il sostegno che gli hanno dimostrato in ogni tappa.

Gianluca Fru: "Prima dei The Jackal ero emarginato a scuola"/ "La mia più grande passione? Le bandiere"

“Ho bisogno di tornare in studio e di capire tutto quello che di bello mi è successo in questi due anni, da quel Sanremo Giovani fuori di testa, per poi tornare con nuova musica che abbia senso di esistere e di essere ascoltata. Perché ce lo meritiamo, siamo un bella famiglia. Quindi le cose vanno fatte con cura. È stato bello, davvero bello. Ci rivediamo presto, spero di avere una faccia migliore”, ha fatto sapere.

LEGGI ANCHE:

Ballando con le stelle 2023, chi sono i concorrenti e i maestri?/ Lorenzo Tano in coppia con...

© RIPRODUZIONE RISERVATA