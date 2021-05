Tancredi Cantu Rajnoldi, Amici 2021/ Sfida annullata a suo favore e poi…

Tancredi Cantu Rajnoldi ad Amici 2021 continua ad andare avanti e anche questa sera non ci sarà modo per lui di spuntarla rispetto agli altri ma questo non gli impedirà di andare avanti. Le anticipazioni rivelano che il cantante riuscirà nuovamente a non finire al ballottaggio e questo significa che ormai sarà ad un passo dal finale che, però, potrebbe prima fare a meno di due dei concorrenti in gara con una doppia eliminazione, che tocchi davvero a lui a quel punto? Chi ha seguito il pomeridiano in settimana sa bene che i due cantanti che continuano ad essere soddisfatti anche grazie al giudizio del pubblico sono Aka7even, che ha avuto un vero e proprio exploit, e poi Sangiovanni che è da sempre il favorito anche alla vittoria finale, e Tancredi? Quale sarà il posto che spetterà al bel ricciolino?

Sembra proprio che lo scopriremo presto anche se non questa sera visto che Tancredi Cantu Rajnoldi ad Amici 2021 questa sera aprirà la puntata non senza polemiche. Secondo quanto rivelano le anticipazioni del vicolo delle news sembra proprio che nella prima manche di questo settimo serale, scenderanno in campo Aka e Tancredi su Alleluja ma la prova viene anullata proprio a favore del bel rosso e per via dei giudici che la ritengono davvero poco idonea per lui. A quel punto la prova è annullata ma non la sfida tra i due cantanti che si ritroveranno a dover cantare, a loro modo, ‘Another one bites the dust’ con le loro barre. Alla fine riuscirà proprio lui a spuntarla, come proseguirà poi la serata di Tancredi?

