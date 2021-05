Tancredi “Interesse speciale per Aka7even? Siamo solo amici”/ Dopo Amici 2021..

Tancredi ha davvero un interesse speciale per Aka7eve? Dopo Amici 2021 il bel cantante si è ritrovato travolto dal gossip e tutto perché in molti sono pronti a scommettere che ogni volta che guardava Luca negli occhi, cambiava la luce nei suoi occhi, ma questo cosa significa? In molti hanno sognato una liason tra i due anche se, chi ha seguito il programma lo sa bene, Luca in realtà era interessato alla bella Martina. La ballerina lo ha mollato nella scuola (e non solo una volta) a favore di Raffaele Renda con il quale si sta conoscendo meglio, e Tancredi? La sua vita privata è ferma un po’ al palo ma sulla questione amicizia speciale con Aka7even è intervenuto proprio sui social per chiarire la situazione e rispondere a tutti coloro che continuano a scrivergli per chiedergli qualche informazione in più.

Tancredi “Interesse speciale per Aka7even? Siamo solo amici”

Il cantante del team di Arisa, di cui si è parlato nei giorni scorsi per via di alcuni strani movimenti social, durante una diretta con i suoi fan, ha risposto anche alle domande insistenti su Aka7even: “Continuate a chiedermi sta cosa di Aka7even. Lui è un mio amico. Punto, tutto qua. Abbiamo legato tanto”. Tancredi ha ammesso che tra loro c’è un’amicizia speciale e che nel corso delle settimane è riuscito a legare molto con lui ma non c’è altro o, almeno, non lo ha detto chiaramente liquidando il tutto con un chiaro ‘siamo amici’. Il resto lo scopriremo dopo la diretta di sabato quando i ragazzi lasceranno la scuola.

