Tanganga al Milan?/ Calciomercato news, obiettivo reale per la difesa dei rossoneri

Calciomercato news, Tanganga al Milan per potenziare la difesa

La finestra di calciomercato estivo è cominciata ufficialmente da pochi giorni ma, stando alle indiscrezioni emerse in queste ore, Maldini e Massara avrebbero individuato l’elemento utile per completare la difesa portando Japhet Tanganga al Milan. Ventitreenne sotto contratto con il Tottenham fino al giugno del 2025, Tanganga potrebbe essere il tassello mancante per sopperire anche all’addio di Alessio Romagnoli, rimasto svincolato dal primo di luglio ed ora ad un passo dal Milan.

Come spiegato dalla redazione di Sky Sport, i rossoneri avrebbero avuto un primo contatto nella giornata di mercoledì direttamente con l’agente del calciatore per sondare la disponibilità del difensore al trasferimento a Milano. Lo scorso anno con i londinesi Tanganga ha saputo collezionare appena 19 presenze tra campionato e coppe rimanendo fermo ai box dall’inizio di febbraio a causa di un infortunio ad un ginocchio senza più vedere il campo fino alla fine della stagione.

Calciomercato news, quanto costa portare Tanganga al Milan

Le chances di vedere Tanganga al Milan entro la fine della sessione di calciomercato sembrano aumentare in queste ore. Se però i lombardi non dovessero trovare l’intesa con il Tottenham, che chiede non meno di 10/12 milioni di euro per convincersi a liberarlo secondo Tuttosport, gli sforzi milanisti si concentreranno su Abdou Diallo del Paris Saint-Germain oppure sul ritorno di Francesco Acerbi, il cui rapporto con la Lazio sembra irrimediabilmente compromesso.

