Tanganga, Roma o Milan?/ Calciomercato, l’alternativa sarebbe Bailly dello United

Calciomercato news, il futuro di Japhet Tanganga tra la Roma ed il Milan

In questa sessione di calciomercato estivo nel nostro campionato potrebbe arrivare un nuovo difensore centrale visti i rumors riguardanti il possibile passaggio di Japhet Tanganga alla Roma o al Milan. Il ventitreenne inglese gioca con il Tottenham ed è sotto contratto con i londinesi fino al giugno del 2025 ma non viene ritenuto uno degli elementi imprescinbili dall’allenatore italiano Antonio Conte, aspetto questo che lo potrebbe spingere a cercarsi una nuova sistemazione così da essere certo del suo impiego in campo.

Belotti alla Roma?/ Calciomercato news, il Gallo in arrivo con Shomurodov al Bologna

Nelle scorse settimane i rossoneri hanno avuto dei colloqui con il direttore generale degli Spurs Fabio Paratici presso la sede milanese ma nel weekend i giallorossi hanno incontrato i britannici in Israele battendoli in amichevole per 1 a 0. Proprio in questa occasione il general manager romanista Tiago Pinto avrebbe avuto modo di parlare di Tanganga, giocatore individuato per potenziare il reparto arretrato a disposizione di mister Mourinho.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Shomurodov è vicino al Bologna, Marsiglia ancora su Veretout

Calciomercato news, Tanganga per completare la difesa di Roma e Milan

Le chances di vedere Japhet Tanganga alla Roma o al Milan sembrano dunque abbastanza buone per questa finestra estiva di calciomercato. Sul taccuino delle due dirigenze non mancano però altri profili valutati come possibili alternative al ventitreenne: i giallorossi pensano a Eric Bailly del Manchester United mentre il Milan ragiona anche su Evan N’Dicka dell’Eintracht di Francoforte nel caso in cui non dovessero chiudere l’operazione col Tottenham.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Chukwuemeka resta nel mirino, Kjaer allontana la Fiorentina

© RIPRODUZIONE RISERVATA