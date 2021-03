Tania Cagnotto mamma per la seconda volta/ Oggi è nata Lisa, sua seconda figlia

Tania Cagnotto è diventata mamma per la seconda volta, come lei stessa ha annunciato tramite i social: oggi venerdì 5 marzo 2021 è nata Lisa, la seconda figlia dell’ex tuffatrice. Come ha scritto Tania Cagnotto, l’attesa di Lisa è stata davvero lunga, perché la piccola è nata con ben nove giorni di ritardo rispetto al termine previsto della gravidanza, ma alla fine la mamma ha potuto annunciare a tutti la lieta notizia: “Benvenuta al mondo piccola mia 05.03.2021”. Seconda figlia femmina dunque per la campionessa altoatesina, che era già diventata mamma di Maya dopo le Olimpiadi di Rio 2016, quando aveva conquistato – tra gara individuale e sincro con Francesca Dallapé – una medaglia d’argento e una di bronzo, coronando così una carriera fantastica con due medaglie olimpiche, le uniche ancora mancanti nella “collezione” della figlia di Giorgio Cagnotto, a sua volta leggendario campione negli anni in cui l’Italia, grazie anche a Klaus Dibiasi, dominava la scena internazionale dei tuffi. CLICCA QUI PER LE FOTO DI TANIA CAGNOTTO CON LA FIGLIA LISA

TANIA CAGNOTTO MAMMA PER LA SECONDA VOLTA

Tania Cagnotto, insieme naturalmente a Francesca Dallapé che a sua volta era diventata mamma dopo Rio 2016, aveva tentato il ritorno all’agonismo mettendo nel mirino le Olimpiadi di Tokyo 2020, ma poi ci ha messo lo zampino la pandemia e a quel punto è arrivata la decisione di mettere definitivamente al primo posto la famiglia, con l’annuncio della seconda gravidanza di Tania Cagnotto. Oggi, anche se con qualche giorno di ritardo, ecco la grandissima gioia della nascita di Lisa, che andrà a fare compagnia alla sorella Maya nella famiglia di Tania Cagnotto, una campionessa che in carriera ha vinto un argento e un bronzo olimpici, un oro, tre argenti e sei bronzi ai Mondiali e addirittura venti ori, cinque argenti e quattro bronzi agli Europei, tanto da essere la tuffatrice più medagliata di sempre del Vecchio Continente, oltre che l’unica italiana ad avere mai vinto un oro mondiale nei tuffi, vincendo la gara dal trampolino da un metro a Kazan 2015. Chissà se almeno una fra Maya e Lisa seguirà le orme di mamma Tania e nonno Giorgio…



