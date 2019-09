Tania Zamparo “Ho sofferto di anoressia”/ “Sono arrivata a pesare 49 chili e poi…”

Temi importanti quest’oggi a Mattino5 dove Federica Panicucci ha ospitato Taylor Mega, Valentina Dallari e Tania Zamparo per parlare proprio dei problemi legati ad una serie di disturbi alimentati. In particolare, la bella Miss Italia, una donna bellissima, ha ammesso di aver passato un momento difficile in cui non sempre si è piaciuta: “Tra i 18 e i 22 anni ho sofferto di anoressia. In un momento di passaggio che è già difficile, è fondamentale trovare un equilibrio con il mondo esterno e se questo non c’è, arriva il disagio. Quando ci sono cambiamenti importanti è difficile adattarsi e quel disagio ti può portare ad una sofferenza e a dei comportamenti ossessivi“. A Mattino5, l’ex Miss Italia racconta di aver provato a chiedere aiuto ad uno psicoterapeuta ma senza molto successo.

TANIA ZAMPARO E IL SUO PROBLEMA DI ANORESSIA

Tania Zamparo racconta a Federica Panicucci: “Io ero ossessionata dal cibo. Ho iniziato con una dieta, poi contavo le calorie e poi sono peggiorata. La prima cosa è capire di avere un problema altrimenti non se ne esce, io sono arrivata a pesare 49 chili“. Ma poi tutto è cambiato quando si è accorta che le persone che lei amava stavano soffrendo per lei e che questo, a sua volta, rendeva triste anche lei: “Ho avuto dei freni che sono stati l’amore per la mia famiglia e per il mio fidanzato. Facevo finta di mangiare a volte per loro ma quando mi sono accorta che li facevo soffrire e che anche io soffrivo, quando si trovano le persone giuste per conoscerci e per capirci, il problema si risolve“. Anche lei, come tutti, invita le giovani a pensare bene a quale possa essere il motivo principale di questo malessere: “Ho capito poi da sola che quel disturbo non era tutto lì, dovevo capire le ragioni profonde per cui aveva quel disagio“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA