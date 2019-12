Tanya Del Solar, ex Miss Cile/ Sposa un italiano, lo truffa e poi sparisce nel nulla

Tanya Del Solar, ex Miss Cile, torna protagonista sulle prime pagine di gossip italiane dopo che Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 ha sposato l’uomo italiano da lei truffato. Questi si era innamorato della splendida modella con la quale era convolato a nozze, regalandole un costosissimo anello. La donna però era poi sparita nel nulla, lasciando da solo Marcello che aveva ricevuto una serie di messaggi da uomini sparsi nel mondo che avevano subito lo stesso “giochetto” da parte della Del Solar.

La donna è nata il 12 maggio del 1986 a Los Angeles in California, nonostante le sue origini siano cilene. Nel 2010 era stata nominata appunto Miss Cile International. Marcello spiega: “Eravamo a casa sua insieme a Los Angeles e mi disse che voleva farmi conoscere la figlia, il fratello, la sua migliore amica e in un posto da favola abbiamo fatto una splendida festa di fidanzamento. Il sogno si era avverato“. Per due anni l’uomo prendeva l’aereo per andare a trovare la ragazza, facendola vivere nel lusso. Oltre a regalarle un anello molto costoso di Tiffany l’uomo aveva regalato alla ragazza gli orecchini di diamanti della madre malata. Tutta la truffa era venuta fuori poi attraverso i social e il contatto con un primo uomo, un messicano fidanzato della ragazza José Paco che pensava lui fosse un amico della donna. Quest’ultimo soffre di una malattia cardiaca che dopo quanto accaduto l’ha portato a tre infarti.

