Barbara d’Urso, collare cervicale dopo un incidente?/ Ecco perché nelle ultime foto..

Barbara d’Urso ha avuto un incidente? Questa è la domanda del momento visto che la conduttrice si è presentata sul set dei nuovi promo di Domenica Live e Pomeriggio5 con tanto di collare cervicale, perché? Chi la segue nelle sue storie non ha avuto motivo di pensare che qualcosa sia andato storto nel suo passaggio dalle sue vacanza al lavoro in quel di Milano e nemmeno che sia successo qualcosa visto che lei non lo ha rivelato niente al suo amato pubblico. Nè un post e né una diretta su questo presunto incidente che avrebbe messo a rischio il suo ritorno sul set. In particolare, secondo quanto riporta trendit.it sembra proprio che nei giorni scorsi la conduttrice avrebbe avuto un imprevisto: proprio durante le registrazioni del promo di Live si sarebbe presentata con un collare cervicale, lo avrà tolto poi per piazzarsi davanti alla telecamera con il sorriso di sempre?

BARBARA D’URSO HA AVUTO UN INCIDENTE? AVVISTATA CON IL COLLARE CERVICALE SUL SET

Questo non ci è dato saperlo visto che i nuovi promo non sono ancora arrivati in tv ma gli indizi per temere il peggio ci sono tutti e sono stati sotto i nostri occhi. Barbara d’Urso ha postato le ultime foto mostrando i dettagli del nuovo studio che la accoglierà da lunedì ma mostrandosi di spalle e con il collo ben coperto da una giacca di jeans, nell’altra foto ha fatto lo stesso coprendosi con i capelli. In realtà in molti hanno criticato le sue pose credendo che la conduttrice volesse mettere in bella vista solo le sue gambe e il suo fisico, ma se così non fosse? Al momento Barbara d’Urso non ha ancora commentato la notizia di questo presunto incidente, spiegherà ai fan quello che è successo oppure no?

