Tapiro d’oro a Gattuso/ Crisi Napoli: “Andiamo da San Gennaro a pregare”

Gennaro Gattuso riceverà il Tapiro d’oro nella puntata di stasera, lunedì 13 gennaio 2020, di Striscia la Notizia in onda nel prime time di Canale 5. Il tecnico calabrese è stato protagonista di una partenza falsa al Napoli. Arrivato per risollevare gli azzurri dalla difficile stagione con Carlo Ancelotti in quattro partite ha collezionato addirittura tre sconfitte con anche alcune papere clamorose dei portieri in campo come quella di David Ospina contro la Lazio. L’allenatore ha accettato il “premio” portatogli da Valerio Staffelli e ha commentato, come ci raccontano le anticipazioni, così: “La colpa è mia, ma arriveranno dei risultati migliori presto. Ora si devono stringere i denti e si deve lavorare“. Come sempre Ringhio ha dimostrato di essere molto ironico e umile, senza prendersela di fronte alla satira del programma di Canale 5 come fatto da molti altri.

Tapiro d’oro a Gattuso: “Andiamo da San Gennaro”

Il tapiro d’oro a Gattuso colpisce un mondo Napoli in grande difficoltà. Dopo i sogni di gloria degli ultimi anni e lo Scudetto sfiorato più volte quest’anno le cose si sono tremendamente complicate con la zona Champions League lontana 11 punti e il primo posto addirittura 24. L’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli ha specificato al mister: “Non è che la società azzurra ha sbagliato Gennaro? Forse era meglio prendere il Santo”. Non si irrigidisce e risponde alla battuta con simpatia il calabrese ex Milan: “Bisogna andarci in visita tutti insieme. Questo perché prendiamo dei gol che sono veramente assurdi”. Domani la squadra azzurra ha l’opportunità di provare a rifarsi con la sfida degli ottavi di finale contro una squadra di Serie B, il Perugia, che potrebbe servire per reagire dal punto di vista quantomeno emotivo.

