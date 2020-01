TAPIRO D’ORO TAYLOR MEGA/ Video fuorionda: “No way, Barbara D’Urso mi ha dato contro”

Tapiro d’Oro a Taylor Mega dopo la “cacciata” in diretta tv andata in scena da Barbara D’Urso durante l’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso” su Canale 5. La conduttrice Mediaset ha motivato la decisione di non invitare più nelle sue trasmissioni Taylor Mega adducendo come spiegazione una foto che ritrae la nota influencer nell’atto di mostrare il dito medio alla polizia. Interdetta dalla presa di posizione della D’Urso, che ha salutato Taylor Mega in maniera definitiva, augurandole anche “buona fortuna”, la modella friulana non ha reagito in diretta. Lo ha fatto però poco dopo, sulle sue Instagram Story, sostenendo che in realtà fosse stata proprio lei ad aver comunicato da tempo alla trasmissione la sua volontà di non prendere più parte al programma per dedicarsi ad altri progetti. Dove sta la verità?

TAPIRO D’ORO A TAYLOR MEGA

Intercetta a Milano da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, Taylor Mega ha detto la sua: “Erano mesi che dicevo agli autori che non volevo più apparire in tv. Barbara ha preso male questa cosa e ha deciso di dire che era lei a cacciarmi, usando come pretesto una mia foto di un anno fa. Lei è un anno che mi invita nelle sue trasmissioni. Come è che è stata tirata fuori solo adesso? Io nella foto non sto facendo il dito medio alle forze dell’ordine, che peraltro ringrazio perché ci difendono sempre. Il dito medio è rivolto alle telecamere, era per gli hater e lo faccio spesso anche in altre foto. Qualcuno ha giocato in maniera sporca, non so se Barbara o gli autori, ma penso che c’è stato un tranello nei miei confronti”. Barbara D’Urso deciderà di rispondere a queste accuse o proseguirà per la sua strada senza alimentare la polemica con Taylor Mega?

