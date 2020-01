Taylor Mega/ “Barbara D’Urso mi ha teso un trappolone, ecco perchè”

Taylor Mega torna a parlare dello scontro con Barbara D’Urso durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso. La influencer è stata cacciata dal programma per via di una foto pubblicata circa due anni fa in cui fa il dito medio alla fotocamera. Una foto che ha fatto arrabbiare non poco la D’Urso che durante la diretta ha letteralmente silurato la ex naufraga dicendole: “Ti auguro tanta fortuna per il tuo progetto. Ma ti dico che se fosse vero che hai fatto il dito medio alle forze dell’ordine, io non ti vorrei più nelle mie trasmissioni. Se fosse vero, ma io non penso che sia vero perché lo fanno solo le persone stupide e tu non lo sei. Buona Fortuna!”. Detto fatto, visto che il collegamento viene chiuso, ma la Mega ha voluto tramite Dagospia chiarire una serie di cose su quanto accaduto. “Sono frastornata. È stato qualcosa di non previsto. Ci ha spiazzato” ha detto la influencer che, senza tanti giri di parole, lancia un vero e proprio attacco: “hanno voluto fare questa messa in scena senza motivo, non c’era astio con la D’Urso. Sono in dubbio se pubblicare la conversazione con gli autori”.

Taylor Mega e il dito medito: “lo faccio spesso nelle foto”

La influencer ha parlato anche del dito medio precisando: “lo faccio spesso nelle foto. È evidente che non è alle forze dell’ordine, ma è alla fotocamera”. Riguardo la foto che tanto sta facendo discutere, Taylor Mega ha dichiarato a Dagospia: “è tutto fraintendibile se si legge nel modo sbagliato. È palese. Mi sarei dovuta girare e fare il dito medio verso la camionetta se avessi voluto offendere”. Nessuna offesa da parte della Mega che non ha alcun problema a scusarsi con le forze dell’ordine anche se, giustamente, ha precisato: “una scusa non è dovuta perché non c’era l’intenzione, ma se si è creato questo fraintendimento l’ultima volontà era quella di offendere chi indossa la divisa. Li ho pure ringraziati pochi giorni fa dopo che ho subìto il furto in casa”. Poi la ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha raccontato il perchè della sua presenza nel programma: “non volevo più andare. Tanto è vero che erano un po’ di giorni che facevo le dirette da casa. Continuavano a chiamarmi gli autori per dirmi che sarebbe stata l’ultima volta. Io continuavo a insistere che non volevo andare fino a quando non mi hanno convinta dicendomi: “Vieni, così dici che questa è l’ultima volta e che ti assenterai per un po’ perché sei impegnata in altri progetti”.

Taylor Mega: “Barbara D’Urso sapeva della foto”

Taylor Mega non ci sta e si difende dalle accuse di Barbara D’Urso per via di quella vecchi foto col dito medio. La sua partecipazione al programma era legata alla volontà dell’influencer di salutare il pubblico visto che è intenzionata a prendersi un lungo periodo di stop dalla tv per dedicarsi ad altri progetti. “Io dovevo fare il collegamento solo per dire questo e invece mi hanno inserita in un talk nel quale non avrei dovuto essere. Mi hanno coinvolto in dinamiche e io non potevo esimermi dal rispondere” ha detto la Mega che, invece, si è ritrovata in un confronto con l’avvocato di Antonella Elia “mi hanno voluto tendere un trappolone perché non accettavano il fatto che io volevo assentarmi dalla tv. Io gli alzo lo share. Basta guardare che da “Ciao Darwin” al “Grande Fratello Vip” le puntate più viste sono quelle dove c’ero io. Anche a “Live Non è la D’Urso” la puntata più vista è stata quella in cui ho fatto il collegamento ubriaca”. Poi la Mega ha anche parlato di Barbara D’Urso: “a lei non va bene che io voglia assentarmi dalla scena per un po’. Non l’ha digerita perché è stata una mia decisione unilaterale. Ci sono tante cose che potrei dire, ma non voglio tirare fuori cose personali”.



