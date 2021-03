Tara Gabrieletto: “Dopo Cristian Gallella sono single”/ “Tv? Mi piacerebbe l’Isola!”

Che fine ha fatto Tara Gabrieletto? Sono tanti gli appassionati di Uomini e Donne ad esserselo chiesto in questi anni, d’altronde quello di Tara è stato uno dei percorsi più appassionanti e amati del dating show di Canale 5. Ospite del giornalista Francesco Fredella su RTL 102.5 News, è stata proprio la Gabrieletto a raccontare com’è la sua vita oggi.

“Anche se ho smesso in Tv la mia vita continua. – ha esordito Tara – Io sono sempre stata una che sì, un piede nella Tv e uno nella vita normale. Quindi ho continuato il mio lavoro, ho una ditta di trasporti, l’ho sempre avuta ancora prima di iniziare ad andare a Uomini e Donne, quindi ho continuato quella gestione.” Ma non è tutto perché Tara sta per dare il via ad un nuovo progetto: “Da poco mi sono iscritta a un corso, un’accademia che dura 4 mesi e mi darà la possibilità di aprire un mio negozio di toilettatura per cani e gatti.”

La Tv è stata una parentesi importante per Tara Gabrieletto che ha però al contempo proseguito con la sua vita di sempre, con i piedi ben saldi per terra. Ciò però non esclude un suo possibile ritorno in Tv, magari in un reality: “Dipende quale, mi vedo bene all’Isola dei Famosi”, ha infatti ammesso. Parlando d’amore, Tara ribadisce la volontà di non parlare delle motivazioni della rottura con il suo ex Cristian Gallella: “I motivi della nostra separazione rimarranno tra me e lui ma per il rispetto del rapporto che abbiamo avuto e per tutto quello che abbiamo passato. Il rispetto credo che a prescindere debba rimanere se due persone si lasciano.” Ma oggi Tara è fidanzata? “Sono concentrata su me stessa e sto talmente bene con me stessa ad oggi che ho trovato la mia serenità con i miei animali che prima c’è Tara e poi se deve venire, le cose vengono da sé. Sono tranquilla, serena.”, ha concluso.

