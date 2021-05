Tara Gabrieletto “Isola dei Famosi? Vedo tanta cattiveria”/ “Io concorrente? Sì!”

Tara Gabrieletto ha tanti progetti da realizzare e un desiderio da esaudire: quello di partecipare all’Isola dei Famosi. Lo ammette nel corso di una chiacchierata in diretta su RTL 102.5 News con Francesco Fredella al quale, in primis, confessa di essere ancora single. L’ex moglie di Cristian Gallella ha ricordato che “È da luglio dell’anno scorso che abbiamo ufficializzato la nostra separazione.” Da allora non ci sono stati uomini importanti nella sua vita.

Intanto si dedica ai progetti lavorativi, non negando il desiderio di rimettersi in gioco in Tv, magari proprio all’Isola. “Mi piacerebbe fare un reality. – ha ammesso – Il Grande Fratello? No, farei l’isola se potessi scegliere, farei un bel programma ‘strong’ dove veramente non ci sono comodità e nulla.”, ha allora chiarito in diretta.

D’altronde Tara ha già vissuto l’Isola dei Famosi, anche se non in prima persona: “Quando Cristian stava all’Isola ero anche tranquilla: lo vedevo dalla tv, la casa era in ordine, io ero tranquilla…” ha scherzato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che ha poi mosso una critica ai concorrenti dell’attuale edizione, “Non è che mi piaccia molto, vedo tanta cattiveria, ci vanno giù veramente pesanti.” Non parteciperebbe invece a Pechino Express: “Me l’avevano buttata lì una volta, però l’idea di dover mangiare insetti, tutta quella schifezza non ce la posso fare. No grazie, io vado all’Isola che sto tanto bene.” ha concluso la Gabrieletto che ora, comunque, pensa al futuro “Voglio finire l’accademia, aprire il negozio e capire cosa voglio fare nella vita.”

