Tara Gabrieletto “non me ne frega più di Cristian Gallella”/ “Sono tornata me stessa”

Tara Gabrieletto è tornata a parlare della fine del matrimonio con Cristian Gallella. La ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha voluto nuovamente mettere i puntini sulle “i” chiarendo una serie di cose pubblicando alcune Instagram Storie in cui ha fatto il punto della situazione. In particolare Tara, rivolgendosi ai fan che nelle ultime ore l’hanno riempita di domande, ha voluto precisare come sta vivendo questi primi giorni di separazione ufficiale dal marito con cui ha vissuto una lunghissima storia d’amore poi coronata dal matrimonio celebrato quattro anni fa. Una storia importante quella tra Tara e Cristian che dagli studi di Uomini e Donne è poi arrivata all’altare, ma dopo pochi anni di matrimonio il loro amore si è esaurito. Una decisione sofferta quella presa dalla coppia, ma in queste ore la Gabrieletto si è letteralmente sfogata su Instagram invitando i fan e follower a non curiosare nella sua vita privata.

Tara Gabrieletto e la fine con Cristian Gallella: “ho ripreso in mano la mia vita”

“Non mandatemi più cose su Cristian” ha detto chiaramente Tara Gabrieletto riferendosi alla fine del matrimonio con Cristian Gallella facendo una doverosa precisazione – “cosa fa, con chi si vede. Non me ne frega nulla. Non siete stupidi”. Dalle parole di Tara, la bella corteggiatrice di Uomini e Donne è pronta a rinascere e a riprendere in mano la sua vita come ha dichiarato lei stessa. “io so solo che sto bene, sono contenta, sono tornata me stessa, ho ripreso in mano la mia vita. Sono tornata la Tara di sempre che aveva perso un attimo la sua strada… sono rientrata. I miei occhi parlano e quello che vedete è reale, sono felice. Alle donne che sono nella mia stessa situazione posso solo consigliare: andate avanti a testa alta”. La crisi tra Tara e Cristian era già nell’aria da diverso tempo, ma solo a fine giugno la Gabrieletto sempre sui social aveva ufficializzato la cosa. “stiamo prendendo delle decisioni. Siamo due persone single che possono tranquillamente andare avanti nella propria vita, frequentare chi vogliamo e fare qualsiasi tipo di scelta, senza dover spiegare o fare altro. Diffido chiunque a mettere becco in questa situazione”.



