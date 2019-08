Tartarughe ninja, fuori dall’ombra/ Video, su Tv8 il film con Megan Fox (1 agosto)

Tartarughe ninja, fuori dall’ombra sarà protagonista oggi, 1 agosto 2019, su Tv8. Leonardo, Raffaello, Michelangelo e Donatello stanno per tornare sul piccolo schermo con il sequel del primo episodio che diede il via alla saga, prima fumetto poi animazione per la televisione, una pellicola prodotta nel 2016 da Gama Entertainment Partners, Nickelodeon Movies e il colosso Paramount Pictures, una sinergia americana di tutto rispetto. Diretto dal poco celebre Dave Green, i fumetti di Kevin Eastman e Peter Laird trovano la giusta atmosfera nella regia e nella sceneggiatura di questo film che vuole il poker di tartarughe mutanti irriverenti, decise nelle strategie d’azione, comiche ma anche risolute. Un ‘must have’ per il cinema per ragazzini in grado di appassionare anche i genitori.

Sotto i pesanti costumi delle tartarughe mutanti, l’attore più celebre dei quattro è sicuramente Alan Ritchson, Gloss nel film Hunger Games: La ragazza di fuoco’, Kip in ‘The Wedding Ringer – Un testimone in affitto’ nel cast assieme a Kevin Hart. Segnaliamo anche Noel Fisher nel ruolo di Michelangelo, attore che si muove nel mondo di Hollywood dal 2001, esordio nel film horror sul confine del splatter ‘Valentine – Appuntamento con la morte’, poi definitivamente in commedie come ‘After Sex – Dopo il sesso’, action di guerra come ‘World Invasion’, un attore a tutto tondo. Nel ruolo di April O’Neil la bellissima Megan Fox, Mikaela Banes nei primi ‘Transformers’, attrice non da Oscar ma pronta a svolgere il suo compito sgranando gli occhi bellissimi al mondo.

Tartarughe ninja, fuori dall’ombra, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Tartarughe ninja, fuori dall’ombra. Shredder è definitivamente in carcere, ma, un anno dopo la vittoria del gruppo delle Tartarughe Ninja sul malvagio criminale, la sua gang, quella del Clan del piede, grazie allo scienziato malvagio Baxter Stockman lo fa evadere dal furgone che lo trasferiva da una prigione ad un carcere ancora più sicuro. Ora tutta la città non è più al sicuro: Shredder cova vendetta e grazie allo scienziato, ed alla sua ultima invenzione, una macchina per il teletrasporto, oltre alla fuga dal furgone della polizia può congegnare nuove malvagità ancora più pericoloso dell’anno precedente. Come prima azione assolda due pericolosi criminali, due DNA da ‘bad boys’, Bebop e Rocksteady, somministra loro il gene mutante che li trasforma in mutoidi animaleschi, è ora pronto a sfidare il poker di tartaruga dal nome pittorico. Se le forze del male ora sono compatte e agguerrite, Leonardo, Michelangelo, Raffaello.

Il trailer del film





