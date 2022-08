Tasse, le scadenze di oggi 22 agosto: quali sono/ 168 adempimenti fiscali nel Tax day

Giornata di fuoco per il fisco: oggi, 22 agosto, scatta il Tax Day, perché scattano ben 168 scadenze per tasse e adempimenti riguardanti Partite Iva e commercialisti. Il motivo di questo “affollamento” di tasse è la normativa che prevede la sospensione degli adempimenti dall’1 al 20 agosto, compresi quelli in scadenza in quel periodo, e del fatto che quest’anno il 20 agosto è caduto di sabato. Oggi, lunedì 22 agosto, è quindi il termine ultimo per procedere senza incorrere in maggiorazioni.

Ma quali sono gli appuntamenti con il fisco e le tasse di oggi? Si inizia con il pagamento delle imposte sui redditi, che prevede l’acconto del 2021 e il saldo del 2022 con la relativa maggiorazione pari allo 0,4%. In particolare, entro oggi occorrerà versare l’Irpef, le addizionali, l’imposta di bollo, la cedolare secca, le ritenute, ma anche Iva, Ires, Irap, l’imposta di registro e le imposte sostitutive. Altra scadenza da non dimenticare è quella per il pagamento dei contributi Inps, in particolare per artigiano e commercianti, per chi è in gestione separata e per i lavoratori dipendenti. Oggi 22 agosto segna anche il termine ultimo per inviare la dichiarazione mensile Intrastat relativa agli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, che siano stati effettuati dagli enti non soggetti passivi Iva e dagli agricoltori esonerati che abbiano utilizzato il Modello INTRA 12.

Tasse oggi, appuntamento con il fisco: le scadenze del 22 agosto

Oggi 22 agosto è una giornata affollatissima di scadenze di tasse e adempimenti nei confronti del fisco. Tra i 168 in scadenza oggi, le ADS, le pro-loco e le altre associazioni hanno l’obbligo di annotare l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, riferiti al mese precedente. Per i soggetti Iva invece da non dimenticare c’è l’emissione e la registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente, che siano risultanti dai documenti di trasporto, e anche delle fatture riferite alle prestazioni di servizi effettuati sempre nel mese precedente.

La giornata di oggi segna anche tra le scadenze una non solo per le tasse, ma per la domanda di rimborso Iva trimestrale, rivolta ai contribuenti Iva che sono idonei a ottenere i rimborsi infrannuali. Questa domanda può prevedere la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione e va presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate. Riguarda numerose categorie, tra cui imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, i lavoratori autonomi e i professionisti titolari di partita Iva iscritti o no in albi professionali, ma anche le società di persone, le società semplici e gli Studi Associati, gli enti che non svolgono attività commerciali e le Società Cooperative.











