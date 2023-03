TASSE & SPESA/ Il Governo valuta l’Iva zero per alcuni beni alimentari

“È una delle ipotesi perché la normativa europea lo prevede, ma ci si deve lavorare”. Così il viceministro dell’Economia Maurizio Leo commenta la possibilità che nella riforma del Fisco a cui lavora il Governo compaia anche l’azzeramento dell’Iva su alcuni prodotti di prima necessità.

Sul fronte alimentare l’idea – riporta l’agenzia Efa News – è quella di costruire un “carrello della spesa” con aliquote ridotte, a cominciare da pane, pasta, latte, carne, pesce, ma anche l’acqua minerale, così da provare a “contenere anche l’inflazione”. Si punterà quindi al riordino delle quattro aliquote esistenti, del 4%, 5%, 10%, e 22%.

L’ipotesi – ricorda il TGCom 24 – era in realtà già stata ventilata dallo stesso viceministro Leo, che aveva aperto a “un meccanismo di esenzione per alcune categorie di beni così come si è già sperimentato per i vaccini contro il Covid”. Una sorta di aliquota zero per alcuni prodotti. Il ministero aveva preparato simulazioni con Iva zero per i prodotti alimentari oggi soggetti al 4%, con riduzione al 5% per altri oggi al 10%: un’operazione che costerebbe 4-6 miliardi di euro. L’ipotesi, però, era stata accantonata, mentre nel frattempo del taglio dell’Iva hanno beneficiato prodotti per la prima infanzia come pannolini e biberon.

Per sapere se lo scontrino della spesa potrà diventare più leggero si dovrà però ancora attendere qualche giorno: la riforma del fisco dovrebbe infatti essere portata la prossima settimana in Cdm, con un obiettivo definito: la nuova legge delega in corso di elaborazione punta a “garantire il pieno allineamento tra quest’ultima e quella dell’Unione europea, nonché a razionalizzare e semplificare la disciplina dell’imposta nell’ottica del miglioramento del rapporto tra il fisco e il contribuente” ha detto il sottosegretario all’Economia, Sandra Savino, rispondendo in commissione Finanze alla Camera a un’interrogazione FdI.

