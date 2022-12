TATA CARLA, CHI È?/ AL GF Vip per dare i voti alla pulizia dei Vipponi: “Chi non arriva al 6 va via!”

Tata Carla al Grande Fratello Vip 2022

“È espertissima di economia domestica ed è pronta a suonarvele di santa ragione.” annuncia Alfonso Signorini in diretta al Grande Fratello Vip 2022 presentando ai concorrenti la tata Carla. Con tanto di registro alla mano questa Tata altoatesina, cresciuta a Cortina d’Ampezzo, fa il suo ingresso nella Casa dove rimarrà per circa due giorni e seguirà le faccende di casa e il comportamento dei vipponi, mettendoli sotto torchio.

“Ma il registro a cosa serve?” le chiede Signorini dallo studio, “Serve a mettere i voti”, spiega tata Carla, che infine annuncia “Chi non raggiungerà il sei andrà via”. Insomma, si prospettano due giorni di fuoco per gli inquilini della Casa. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Chi è Tata Carla: la governante di Alfonso Signorini al GF Vip

C’è una sorpresa speciale in arrivo per i vipponi del Grande Fratello Vip 2022 nel corso della puntata pre-natalizia. Alfonso Signorini ha annunciato che nella Casa arriverà tata Carla “pronta a mettere in riga tutti i vipponi disordinati”. La donna arriva direttamente da Cortina ed è una persona che Alfonso Signorini conosce molto bene perché è la sua tata.

Di lei Alfonso Signorini ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni lo scorso anno, quando ha raccontato i suoi amati soggiorni a Cortina. In quell’occasione ha spiegato che Cortina è una meta imprescindibile delle sue vacanze perché “è la ‘batteria’ con cui ricarico le energie quando ne ho bisogno, il mio “bene rifugio” insostituibile.” Spiegando poi la sua giornata tipo durante le vacanze in montagna, ha proprio citato la sua adorata tata: “La mia giornata-tipo? Pranzo sempre a casa, perché la mia tata, Carla, prepara manicaretti meravigliosi. Di pomeriggio studio, suono il pianoforte e leggo.” Proprio tata Carla, direttamente da Cortina, entrerà questa sera al Grande Fratello Vip per rimproverare un po’ i vipponi troppo disordinati.

