Tatiana Tassara: chi è l’ex di Walter Nudo e mamma dei figli

Walter Nudo ha avuto due relazioni importanti nella sua vita che, però, sono finite entrambe anche se l’attore è riuscito a mantenere un buon rapporto con le ex anche se, inizialmente, non è stato facile. La prima storia importante è stata quella con Tatiana Tassara con cui ha avuto i figli Elvis e Martin. “Abbiamo avuto una lunga storia e una separazione complicata”, ha detto Nudo ai microfoni di Verissimo in un’intervista rilasciata nel 2018.

“Ho letto che lei avrebbe detto che non mi sono preso cura dei nostri figli negli ultimi anni. Ma conosco Tatiana, abbiamo trovato un equilibrio, c’è grandissimo rispetto tra di noi e so quello che pensa di me. C’è stato semplicemente un malinteso. La ringrazio tanto per quello che ha fatto per i ragazzi”, aveva poi aggiunto Nudo.

La fine della relazione tra Walter Nudo e Céline Mambour

Dopo la fine della relazione con Tatiana Tassara, Walter Nudo aveva ritrovato l’amore con Céline Mambour con cui, però, il matrimonio è poi finito. “Mi sono lasciato un anno fa con mia moglie. La storia è finita, era una bella storia, molto complicata”, aveva dichiarato lui durante la partecipazione al Grande Fratello Vip.

Durante una puntata del reality show, all’epoca condotto da Ilary Blasi, Nudo aveva anche svelato il motivo della separazione: “Ci abbiamo provato tante volte e ci siamo lasciati tante volte. Non sono mai riuscito a darle ciò che lei meritava. Io mi assumo tutte le responsabilità. Non sono riuscito a darle una famiglia, a darle un figlio. Meritava qualcuno che gli potesse dare questo. È una cosa molto delicata. Cosa rispondo al suo post? Ho letto che ha scritto “momenti indimenticabili”. È vero, ci sono stati momenti indimenticabili”.