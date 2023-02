Tavassi lancia la bomba su Sonia Bruganelli e Antonella Fiordelisi al GF Vip/ “Ecco perché la salva”

Edoardo Tavassi lancia il suo sospetto su Sonia Bruganelli e la continua immunità data ad Antonella Fiordelisi

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7 Sonia Bruganelli ha dato la sua immunità ancora ad una volta ad Antonella Fiordelisi, confermando la sua stima e simpatia per la concorrente. Un gesto che ha sollevato molte critiche sul web ma che ha anche scatenato alcuni sospetti all’interno della Casa. Il primo a renderli chiari è stato Edoardo Tavassi.

In cortiletto con alcuni compagni d’avventura, Tavassi ha infatti avanzato la sua teoria sul perché la Bruganelli salvi (quasi) sempre e solo Antonella Fiordelisi e, soprattutto, quando sa che il televoto è per l’eliminazione e non per il preferito: “Il fatto che Sonia quando c’è da eliminare la salva, mi sta facendo pensare che forse se va in nomination non si salva. Hai capito il discorso?“ ha detto Edoardo.

Antonella Fiordelisi debole al televoto? Il dubbio di Tavassi

Un chiaro discorso quello di Tavassi, secondo chi la Fiordelisi non sarebbe tra i più amati della Casa e, dunque, a serio rischio eliminazione qualora andasse in nomination per l’uscita. Chiaro che proprio Oriana Marzoli, ieri eletta preferita dal pubblico, ha avuto la possibilità di mandarla direttamente in nomination per l’eliminazione, ma a lei ha preferito Nikita Pelizon, dichiarando: “Avrei potuto farlo per strategia ma non l’ho fatto. Io sono obiettiva. Questa settimana ho visto dei fatti che non mi sono piaciuti su Nikita“. È anche vero che, prima o poi, toccherà a tutti sottoporsi al televoto per l’eliminazione perché è ciò che il regolamento prevede per avere poi l’accesso alla finale.

