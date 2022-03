Taylor Hawkins, morto batterista Foo Fighters: aveva 50 anni/ Un infarto a Bogotà

Gravissimo lutto nel mondo della musica: è morto Taylor Hawkins, batterista della band Foo Fighters. Il musicista aveva solo 50 anni e in base a quanto fatto sapere avrebbe avuto un infarto, purtroppo fatale, mentre lo stesso si trovava in quel di Bogotà, in Colombia. A darne l’annuncio è stata la stessa band americana capitanata da Dave Grohl, ex dei Nirvana, attraverso un post sui canali social in cui si legge: “La famiglia Foo Fighters è devastata dalla tragica e prematura perdita del nostro amato Taylor Hawkins”, il tweet pubblicato alle ore 4:00 italiane.

“Il suo spirito musicale e la sua risata contagiosa – continua ancora il messaggio – vivranno con tutti noi per sempre. I nostri cuori vanno a sua moglie, ai suoi figli e alla sua famiglia, e chiediamo che la loro privacy sia trattata con il massimo rispetto in questo momento inimmaginabilmente difficile”. Come detto sopra, notizia però non ancora ufficiale, Taylor Hawkins sarebbe stato trovato senza vita in un hotel di Bogotà e il decesso sarebbe stato causato appunto da un infarto, un malore al cuore.

TAYLOR HAWKINS, MORTO BATTERISTA FOO FIGHTERS: BAND INTERROMPE IL TOUR

I Foo Fighters si trovava in centro America in vista dell’evento Festival Estero Picnic, nuova tappa del loro tour in America Latina, prima di trasferirsi in Brasile, dove si sarebbero dovuti esibire nella giornata di domani, tour ovviamente interrotto. Sconvolti i milioni di fan dell’amato gruppo rock sparsi per il mondo, nonché numerosi colleghi che proprio in queste ore hanno pubblicato una serie quasi infinita di messaggi di cordoglio in ricordo proprio di Taylow Hawkins.

Nato a Forth Worth, nel Texas, il 17 febbraio del 1972, l’artista aveva da poco compiuto i 50 anni, e prima di entrare a far parte dei Foo Fighters, fondati nel 1994, era stato batterista della cantante canadese Alanis Morrissette. L’ingresso nella nota band era avvenuto di preciso nel 1997, quando Dave Grohl decise di sostituire il batterista dell’epoca William Goldsmith, appunto con il falco.

