Maneskin sbaragliano i Foo Fighters agli MTV EMA/ Vincono nella categoria Best Rock

Quest’anno l’Italia vince tutto: si sono conclusi da poco gli MTV EMA da Budapest e i Maneskin hanno vinto all’interno della categoria “Best Rock” superando gruppi come Foo Fighters, Imagine Dragons, Kings of Leon e Coldplay. Il gruppo romano ha conquistato il primo successo italiano in una delle categorie internazionali nella storia degli Ema, infatti, prima di loro nessun gruppo italiano era riuscito ad aggiudicarsi neanche una nomination per questo premio.

Un periodo d’oro per Damiano, Victoria, Thomas e Ethan che a partire dalla vittoria del Festival di Sanremo con il brano “Zitti e buoni”, con cui ha vinto anche l’Eurovision Song Contest, ha vissuto un momento di grande successo anche internazionale con un tour negli Stati Uniti che si è concluso con l’apertura del concerto dei Rolling Stones a Las Vegas.

I Maneskin trionfano a Budapes agli MTV EMA

Damiano, il frontman dei Maneskin, ha commentato il loro trionfo con: “In molti ci dicevano che non ce l’avremmo fatta con la musica. Beh, si sbagliavano”. Sui social è arrivato il messaggio della band: “Best Rock andiamo! Questo premio significa tanto per noi. Grazie a Mtv Ema per tutte le nomination e per averci permesso di suonare su un tale palcoscenico da sogno e infinita gratitudine a tutti coloro che ci hanno sostenuto e votato, vi vogliamo bene!”.

I Maneskin hanno poi voluto fare una riflessione sul tema dei diritti civili in Italia: “Quest’anno, in particolare, bisogna andar fieri del nostro paese per i risultati raggiunti non solo da noi, ma da tanti sportivi e da personalità della cultura. Peccato per i diritti civili dove continuiamo a rimanere indietro e invece per noi sarebbe stata la vittoria più importante”.

