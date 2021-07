Foo Fighters video You Should Be Dancing/ Band diventa “Dee Gees”: omaggio anni ’70

I Foo Fighters hanno pubblicato il video di “You Should Be Dancing“, un classico anni Settanta dei Bee Gees. Si tratta di un’anticipazione in vista dell’uscita del loro disco di cover “Hail Satin” il 17 luglio per il Record Store Day. Il progetto verrà pubblicato a nome Dee Gees, con il quale la band rock si trasforma in un gruppo dalle sonorità disco-dance.

All’inizio di quest’anno avevano suonato proprio “You Should Be Dancing” in occasione del programma di Joe Wiley sulla BBC e anche “Shadow Dancing” per il Rock n’ Relief. L’album “Hail Satin” sarà infatti un vero e proprio tributo ai Bee Gees e alla musica degli anni Settanta: per l’annuncio è stata pubblicata sul web una foto che ritrae i Foo Fighters con outfit dell’epoca, camicie mezze aperte e scarpe a punta. Nel video appena uscito su YouTube, però, niente vestiti particolari, solo luci fluorescenti e coriste.

Dave Grohl: “Ho rubato un sacco dalla musica disco”

Recentemente è stato Dave Grohl, ex batterista dei Nirvana e adesso leader dei Foo Fighters, a raccontare la sua passione per la musica disco e come i musicisti di quella scena lo abbiano influenzato. Durante una puntata di From Cradle to Stage ha detto: “Io non so leggere la musica, non sapevo farlo allora e non lo so fare oggi. Smettetela di dire che sono un buon batterista perché sono il batterista più basilare di sempre. Se ascoltate ‘Nevermind’ dei Nirvana ho rubato un sacco da gente come The Gap Band, Cameo e Tony Thompson degli Chic in ognuna di quelle canzoni. Viene tutto dalla musica disco”.

Dave Grohl ha poi aggiunto di aver incontrato proprio Tony Thompson per un barbecue a casa sua e in quell’occasione ha continuato a ringraziarlo, perché gli doveva davvero molto. Gli disse di averlo “plagiato per tutta la vita” e il batterista degli Chic rispose: “Sì, lo so”. Che Grohl volesse far emergere questa sua passione lo si intuiva già dall’ultimo disco dei Foo Fighters “Medicine At Midnight“, ricco di groove ballabile e definito da lui stesso il suo party album.





