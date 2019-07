Taylor Mega agli haters “Vi porterò sfiga”/ “Sono una strega e…”

Taylor Mega non le manda di certo a dire e sui social network attacca gli haters che continuano a punzecchiarla. Nelle stories di Instagram la bella influencer ha specificato: “Parto dall’idea che non si può piacere proprio a tutti. Ci sarà sempre chi ti scasserà. Quindi, a questo punto, è meglio farsi insultare per come si è piuttosto che farselo fare da altri per come ci vorrebbero vedere. Non sono un’ipocrita, non dirò la solita frase di chi non ha interesse delle critiche. Se sono su Instagram è perché ho dei consensi. E’ fondamentale piacersi, ma non è tutto. Non mi interessano gli insulti perché non li guardo mai. Su quasi due milioni di follower che mi voglio bene dovrei iniziare a curarmi di quattro sfigati, frustrati e insoddisfatti della vita che puntano il dito contro di me”. La ragazza ha specificato che chi le fa del male deve sapere che è una strega e potrà indirizzare verso di loro una sfiga pesante.

Taylor Mega agli haters “Vi porterò sfiga”, continua la polemica

Taylor Mega divide e lascia sempre il segno. Nelle ultime ore alcune sue dichiarazioni hanno lasciato un po’ tutti senza parole, con molti che continuano a vedere in lei il cattivo esempio. C’è da dire che gli haters continuano a creare dei problemi ai vip, anche se c’è da dire che in pochi hanno avuto la reazione dell’influencer. D’altronde quando si è alla mercé di un pubblico così vasto è normale attirare anche l’antipatia di qualcuno e in fondo ha ragione anche Teaylor quando definisce queste persone come dei frustrati. Questo perché se è lecito aspettarsi delle critiche civili, non si può invece accettare chi utilizza come arma per ferire gli altri la maleducazione e la voglia di essere sempre protagonista anche dietro uno schermo. Ovviamente le risposte della ragazza possono essere criticate, ma in fondo in fondo potrebbero anche essere comprese.

